Lo staff della Campagna Ponti non Muri di Pax Christi Italia invita i gruppi attivi in Italia in favore del popolo palestinese ad un incontro per FARE RETE

L’incontro avverrà dalle 9.30 alle 14 presso la Casa per la Pace in via Quintole per le Rose 131, Tavarnuzze all’uscita autostradale di Impruneta. Sarà possibile arrivare anche il venerdì sera pernottando alla Casa per la Pace prenotando al numero 055/2020375.