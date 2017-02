CENACONCERTO Palestina Pop

La cucina della Casa sarà intrisa di profumi inediti, e i saloni risuonerano delle note che Taysir Masri e i suoi colleghi musicisti ci proporranno per conoscere da vicino e dal vivo la musica popolare palestinese.

Graze alla sollecitazione dei rovers e delle scolte del Clan Agesci Fireze 11, che stanno compiendo un percorso alla scoperta della musica dei popoli, e alla collaborazione degli amici che da tanti anni si preoccupano di far cnoscere la Palestina e la sua storia dolorosa e bellissima, la Casa per la Pace vi invita ad una serata che si annuncia davvero interessante.

SABATO 1 APRILE, a partire dalle ore 19, non mancate...

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA A CHI SI PRENOTA ENTRO IL 27 MARZO sarà richiesto un contributo promo di € 9 anziche € 12

LA PRENOTAZIONE VA EFFETTUATA E SALDATA TRAMITE 3338485966