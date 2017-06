ONORA IL PADRE E LA MADRE Laboratorio sulla relazione educativa genitori – figli, adulti – minori.

Oggi si registra una certa problematicità nel rapporto genitori – figli o adulti – minori. Troviamo spesso genitori in crisi identitaria e di ruolo e figli il più delle volte insofferenti al rispetto di regole, richiami educativi o avulsi da aspirazioni di autonomia. In ogni caso è messo in discussione il concetto di rispetto. Eppure rimane in piedi il bisogno di entrambe le parti ad avere relazioni dignitose.

In questa situazione quali vie di uscita possono percorrersi?

Lo stage si prefigge di connettere i nostri vissuti di sofferenze, di incertezze, di difficoltà o di disagi con le aspirazioni ad avere migliori relazioni educative. In ciò la nonviolenza e la biosistemica ci possono aiutare con il migliore ascolto di sé e degli altri, il saper sostare nel problema, per acquisire quel benessere per vivere con dignità il nostro ruolo.

METODOLOGIA: apprendimento attivo ossia apprendere facendo tramite il training nonviolento, l’ascolto profondo e la riconnessione di mente, corpo ed emozioni, con l’ausilio di strumenti della relazione di aiuto.

A CHI E' RIVOLTO: a genitori, a insegnanti, a educatori/educatrici, ad adulti in situazione, perché operatori pubblici o del privato sociale o perché volontari in associazioni del settore e a quanti sono in un percorso di crescita.