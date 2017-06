VIDEO PACE

Vi segnaliamo il

CORSO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO E MINICLIP che Sabrina Zuccato, regista veneziana, terrà alla Casa per la Pace nei giorni SABATO 17 E DOMENICA 18 GIUGNO. Il corso è offerto soprattutto ad operatori di associazioni non profit, ma aperto a tutti gli interessati, e offre l'opportunità di imparare a realizzare brevi cortometraggi: un'occasione importante per apprendere come utilizzare le nuove tecnologie allo scopo di promuovere e diffondere in modo sempre più efficace i contenuti delle proprie attività.

La partecipazione è GRATUITA

Ci sono ancora alcuni posti disponibili, ed è possibile per chi lo desidera alloggiare alla Casa per la Pace di Pax Christi, Impruneta, sede del corso.