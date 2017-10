Sulle SOGLIE senza FRONTIERE

Con l'occasione della seconda Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, che come su indicazione del parlamento verrà celebrata ogni 3 Ottobre, si terrà il giorno 4 Ottobre un'agorà di eventi per ridare dignità a tutte le persone che, alla ricerca di una nuova vita, hanno trovato la morte in quel grande cimitero che si chiama Mar Mediterraneo.

Dalle ore 18 la giornalista Rosa Siciliano, direttrice di Mosaico di Pace, modererà la tavola rotonda alla presenza di:

GIUSI NICOLINI, ex sindaco di Lampedusa

GERMANO GARATTO, di Fondazione Migrantes

VIRGINIO COLMEGNA, presidente della Fondazione Casa della carità "A. Abriani" Milano

BRUNO BARATTO, direttore di Migrantes Treviso

Nel corso della manifestazione sarà dato spazio anche a diverse espressioni di iniziative in difesa dei diritti dei migranti: