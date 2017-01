Ancora in tribunale per un volantino di solidarietà a Mourad, morto a 27 anni in acciaieria

P​er conto del Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia trasmetto il seguente comunicato di solidarietà ad Ezio Corradi, suo VicePresidente, in vista dell'udienza del 14 gennaio in Tribunale a Cremona che lo vede imputato per un volantino di solidarietà del 2008, qui allegato, per la morte di un lavoratore durante i lavori di ampliamento della acciaieria alla periferia di Cremona.

COMUNICATO

Se esprimere solidarietà ad un lavoratore marocchino precipitato dal tetto (durante i lavori di ampliamento) di un'acciaieria è un reato: chiediamo al nostro Dio e ad Allah di dare un'occhiata a quello che succede su questa terra...

Giovedì 14 gennaio 2016 alle ore 11 presso il Tribunale di Cremona è fissata in Camera di Consiglio l'udienza nei confronti di Ezio Corradi relativa al reato di cui all'art. 595 cp (diffamazione) a seguito di richiesta di archiviazione non accolta (art. 409 c.I e III cpp).

Dopo che Ezio Corradi indagato per il reato previsto dall'art. 595 cp era stato interrogato dall'A.G. nel luglio 2012, allo stato la richiesta di archiviazione del P.M. non può essere accolta.

Esprimiamo solidarietà ad Ezio Corradi attuale vicepresidente pro-tempore del Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia.

Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia