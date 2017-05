No Muos e Peacelink: esposto in Procura per rischio nucleare nel porto di Augusta

Nella mattinata di domani, giovedì 25 maggio, i rappresentanti dei comitati No Muos e dell'associazione Peacelink presenteranno un esposto alle procure di Siracusa e Catania per denunciare la mancanza di un piano di emergenza esterna accessibile ai cittadini, relativo al porto di Augusta, per far fronte a un'eventuale emergenza radiologica. Alle Procure si chiede di accertare i fatti così come, appunto, dettagliati nell'esposto depositato al fine di individuare eventuali illeciti penali e di individuare chi li ha compiuti.

Ad oggi sembra risultare assente un piano di emergenza esterna per il transito e la sosta del naviglio nucleare nel porto di Augusta e non risulta che i residenti dei Comuni del Siracusano siano stati messi a conoscenza di alcun piano di emergenza e/o informazione in materia.

Nell'attesa che la magistratura compia le opportune indagini, rilevata l'assenza di un piano di emergenza nucleare aggiornato e accessibile al pubblico, chiediamo alle competenti autorità marittime di vietare immediatamente, come fondamentale misura di prevenzione, il transito e la sosta dei sottomarini e navi nucleari nella rada di Augusta. Invitiamo, pertanto, tutti i sindaci e i consigli comunali del comprensorio siracusano - a cominciare dai comuni di Augusta, Priolo, Melilli e Siracusa - a fare loro questa richiesta necessaria alla salvaguardia dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei loro cittadini.

Gianmarco Catalano - No Muos

Luciano Manna - Peacelink