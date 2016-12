Diritto alla salute e cittadinanza globale. Chiara Castellani a Ecodidattica

"Noi non moriremo mai, mi arrogo il diritto di sognare"

“Noi non moriremo mai: siamo cento volte più vivi di voi, in quello che siamo costruendo ogni giorno, nonostante tutto. Nelle baracche, nei figli che continuano a nascere, senza mai perdere la speranza. Perché nessuno può uccidere la speranza dei poveri”. E’ una delle frasi scritte da Chiara Castellani e raccolte nel libro "UNa lambadina per Kimbau" (Mondadori). Chiara aggiunge: "Mi arrogo il diritto di sognare, il diritto di essere una visionaria. Perché se non sognassi, in nome di tutti loro, un futuro diverso, di promozione umana, avrei mollato, mi sarei tirata indietro. Il coraggio di sognare è il motore della mia vita, anche oggi!”