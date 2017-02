Come la green economy sta cambiando il mondo

A Stoccolma basta fare 300 passi per trovare una fermata del trasporto pubblico e se il tram non arriva entro 20 minuti si ha diritto a prendere il taxi gratis.

In California hanno introdotto frigoriferi più efficienti che consumano meno elettricità. Con l’energia risparmiata si può spegnere una centrale nucleare.

Etichette per l'efficienza energetica Chiudi

“Ai tempi del New Deal si diceva che pur di far lavorare i disoccupati si potevano scavare buche di giorno per poi riempirle di sera. Oggi possiamo, più efficacemente, creare occupazione tappando altri “buchi”: quelli delle dispersioni termiche dei nostri edifici. Si tratta di un’occasione irripetibile per dare fiato alla green economy”.Ho tratto alcuni spunti dal libro di Antonio Cianciullo e Gianni Silvestrini “La corsa della green economy” (Edizioni Ambiente, 2010) per fare una lezione di Ecodidattica ai miei studenti.Ecco a voi le slides che racchiudono le idee su cui abbiamo discusso a scuola.