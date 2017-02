Come proteggere la salute e l'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche

Massima attenzione alle sostanze chimiche pericolose.

Come?

Conoscendo e applicando il REACH.

REACH è un regolamento dell'Unione europea adottato per migliorare la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo la competitività dell'industria chimica europea. Il regolamento promuove altresì metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano allo scopo di ridurre il numero di test effettuati sugli animali.

Il regolamento CLP (Classification and Labelling of Chemicals) è il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pubblicata dall'ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche).