Il ruolo dell'educazione ambientale nella scuola

Eni e la mancata cessazione (a tutt'oggi) della dannosa tecnica di gas flaring

ENI ha ricevuto il Premio per la Responsabilità Sociale d'Azienda dalla FPA, negli stessi giorni in cui un servizio di Report metteva in evidenza incongruenze e anomalie nell'operato della compagnia nella regione del Delta del Niger

4 luglio 2009 - Ivan Flammia