Pedalare aumenta l'aspettativa di vita

Cinque anni in più se si pedala ad un ritmo sufficientemente elevato, otto anni in più per i ciclisti del Tour de France

Secondo un'indagine pubblicata nel sito del US National Library of Medicine National Institutes of Health i ciclisti che hanno partecipato al Tour de France possiedono un'aspettativa di vita superiore di otto anni rispetto alla media: come evidenziato dagli studi sull'argomento è l'intensità dell'esercizio ciò che apporta reali effetti benefici.

Pedalare a un ritmo sufficientemente elevato può aumentare l'aspettativa di vita anche di cinque anni, oltre a migliorare respirazione, muscolatura e quiete mentale al pari di una vera e propria meditazione.

Un elenco dei benefici

Il ciclismo è un’attività aerobica nella quale l’energia necessaria viene ricavata bruciando zuccheri e grassi di deposito grazie all’ossigeno fornito dalla respirazione. Diversamente dalla maggior parte degli sport, ha il pregio di non sovraccaricare i muscoli e soprattutto le articolazioni. Ciò la rende adatta pure in presenza di problemi alle anche, a ginocchia e caviglie e per chi è in forte sovrappeso», spiega Gianfranco Beltrami, docente del corso di laurea in Scienze Motorie all’Università di Parma.

Uno spot

Rai Educational nel 1999 ha realizzato 75 spot di animazione di 90 secondi per sensibilizzare i ragazzi su temi ambientali, politici, umanitari, e scientifici.

Uno di questi è un cartone animato di Bruno Bozzetto che invita i cittadini alluso in città di mezzi alternativi all`automobile: utilizzare la bicicletta, i trasporti pubblici o andare a piedi.

