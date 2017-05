Jindal Steel davanti al tribunale indiano per presunta truffa e associazione a delinquere

Fonte: The Times of India

L’industriale ed ex deputato Naveen Jindal, insieme ad altri, sono stati chiamati oggi, 23 maggio, da una Corte speciale in India perché accusati di un caso in relazione all'assegnazione di una partita di carbone in Madhya Pradesh dopo che la Corte aveva acquisito informazioni documentale dal Central Bureau of Investigation (CBI).

Oltre a Jindal gli altri che sono stati chiamati in causa da questa Corte sono Jindal Steel and Power Ltd (JSPL), il suo ex direttore Sushil Maroo, ex vice MD Anand Goyal e CEO Vikrant Gujral, tutti accusati di presunta truffa e associazione a delinquere sempre in merito a questa partita di carbone in Madhya Pradesh.

Tutti gli accusati dovranno comparire davanti al Giudice speciale del CBI, Bharat Parashar, il 4 settembre prossimo.

Nella documentazione la CBI ha dichiarato che la jindal Steel Power ha dichiarato il falso in merito agli ordini di acquisto di materiali e ha ingannato il Ministero del Carbone.

Jindal è già imputato in un altro processo per quanto riguardala la fornitura di altri stock di carbone in Jharkhand