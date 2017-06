Ho conosciuto Luciano Marescotti qualche anno fa. E con Alessandro andavo a trovarlo ogni volta che ero a Taranto.

Erano pomeriggi bellissimi in cui ci raccontava del suo passato, della sua vita. Spesso parlava di come aveva incontrato la sua Fiorenza, del primo appuntamento, della prima volta che erano stati a Taranto.

Luciano Marescotti ha fatto con noi tutte le battaglie e ricordo soprattutto i giorni più caldi della Xylella, quando al telefono mi chiese se l'Europa aveva capito che quegli alberi non andavano tagliati!

Era luglio dell'anno scorso, un pomeriggio infuocato sul terrazzo della loro casa. C'erano tutti, parlavamo e lui ci disse serio, ma allegro come era sempre, che le battaglie non si mollano mai, vanno combattute fino alla fine. E io so che combatterà ancora con noi. Ogni giorno.