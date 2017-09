Ricordiamo Giacomo Campo nel primo anniversario

L'ASSOCIAZIONE ARCI SPAZIO SOCIALE Via Veneto 14 Roccaforzata (Taranto) il 17 settembre 2017

Invita a ricordare nel primo anniversario della tragica scomparsa di Giacomo Campo avvenuta in Ilva (Taranto) durante il turno di lavoro di un sabato mattina di fine estate.

Sarà celebrata la s. Messa alle ore 19 presso la Chiesa Ss. Trinità a Roccaforzata.

Seguiranno u a serie di interventi tesi a ricordare un ragazzo morto di lavoro e a far riflettere sulla dignità a cui ogni persona ha diritto in nome di questo lavoro.

Sono stati invitati sindaci dei comuni limitrofi, Arcivescovo di Taranto, Prefetto di Taranto, Presidente della regione Puglia. Che ha confermato la sua presenza , come gia avvenuto nei giorni dell'evento luttuoso di un anno fa.

Seguira' una serata musicale con libero ingresso per chiunque voglia rendere omaggio alla memoria di un lavoratore e della sua giovane vita spezzata.

Per info 3896807066