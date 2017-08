Nuove presentazioni

Arriva settembre e Legami di ferro è pronto per un nuovo giro di presentazioni.

Un libro che non è un semplice racconto, ma un viaggio che segue il percorso del minerale di ferro e tocca due continenti, Italia e Brasile, due realtà diverse eppure drammaticamente simili, mondi che si scoprono determinati a lottare insieme per il diritto alla vita e alla salute. Dalla sua pubblicazione Legami di ferro ha toccato varie città della Puglia e del resto d'Italia, stringendo alleanze tra i cittadini impegnati nella difesa dell'ambiente e della vita, contribuendo a creare solidi legami di amicizia. Dalla città di Taranto, simbolo della lotta all'inquinamento, una mano tesa verso quelle comunità che con la città dei due mari condividono il destino, le battaglie e la speranza per il futuro. Più forti dell'acciaio, dei fumi e della rassegnazione.

Quali città raggiungeremo insieme questo autunno?

Per organizzare insieme una presentazione potete contattare l'autrice, Beatrice Ruscio all'indirizzo: b.ruscio@peacelink.it