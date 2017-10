Letizia Battaglia e le sue indimenticabili fotografie

La fotografa Letizia Battaglia Chiudi

Cominciò a fotografare in età matura, alla fine degli anni '60, e fu testimone per anni della tragica cronaca della guerra di mafia.

Quando viene intervistata Letizia racconta che non era certo quello che si sarebbe aspettato di fotografare. Ma la guerra di mafia cominciò proprio quando lei iniziò a girare per la città con la sua macchina fotografica, lavorando prima per il giornale "L'Ora" e più tardi, al suo ritorno da Milano, fondando un'Agenzia d'informazione.

Le sue foto di adolescenti e bambine, di feste di strada, di personaggi della politica, di persone al lavoro, sono indimenticabili. Il suo impegno civile la portò a fondare il Centro di documentazione Peppino Impastato e al fianco del Sindaco Leoluca Orlandi alla fine degli anni '80, come Consigliere comunale della città nelle liste dei Verdi. In quegli anni la sua attività a difesa degli edifici storici della città di Palermo, che rischiavano di essere abbattuti, fu molto fu intensa.

In questi giorni è al Salone dell'Editoria sociale che si tiene a Roma dal 26 al 29 ottobre (nello spazio Porta Futuro di via Galvani, quartiere Testaccio)

