No Ban, No Wall - Manifestazione a Milano contro Donald Trump

Attaccare la libertà di muoversi è attaccare la Costituzione dei Diritti Umani. Che si tratti del divieto razzista di Donald Trump riguardo l'ingresso temporaneo dei cittadini iraniani, iracheni, siriani, somali e sudanesi o del respingere totalmente I richiedenti asilo siriani; che si tratti di violenza in Turchia o di rafforzamento di politiche di confine per creare una "Fortezza Europea", sembra proprio che il nazionalismo sia tornato di moda. Le recenti elezioni inglesi e americane l’hanno dimostrato, così come l’aumento dipartito di estrema conservatore.



Noi non seguiamo la moda! Cammineremo per le strade per ribellarci al nazionalismo, al razzismo e al fascismo! Tutti coloro che considerano fondamentali i diritti umani, dovrebbero capire che chiudere le frontiere, impedire a certi gruppi etnici di entrare in uno stato, e tornare indietro alle forme di nazionalismo estreme sono violazioni di leggi internazionali. E’ disumanità. E non ha nessun senso in un mondo globalizzato come il nostro. Resteremo uniti, come cittadini del mondo, contro il ritorno al nazionalismo.