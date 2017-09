XXI IL DELIRIO DELL'ECONOMIA - UOMINI E NO Silvestro Montanaro Chiudi





incontro/seminario con SILVESTRO MONTANARO

(Roma, giornalista d’inchiesta RAI)





VENERDÌ 22 SETTEMBRE 2017

Sala assemblee Centro Sociale “Il Tondo”

Via Lumagni, 32 - Lugo (RA)

dalle ore 19.30 alle ore 23.30

(pausa buffet conviviale)



Con il patrocinio del COMUNE DI LUGO

Lugo Città d’Europa





CENTRO SOCIALE IL TONDO



Organizzazione

MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI RICONCILIAZIONE (MIR) - LUGO



Collaborazione

ISTITUTO SACRO CUORE - LUGO

DREI SNC - LUGO

LA BOTTEGA DELLA NATURA - VIA DE BROZZI - LUGO

BOTTEGA EQUO-SOLIDALE “IL CHICCO DI SENAPE” - VIA GARIBALDI - LUGO

DAMA COPIES - VIA GARIBALDI - LUGO

NATURA NUOVA - BAGNACAVALLO



IL PROGRAMMA



ore 19.30

Arrivi - Saluti del Sindaco - Introduzione



ore 19.45

Relazione (prima parte)



ore 20.45

Pausa buffet conviviale



ore 21.30

Relazione (seconda parte) - Discussione



ore 23.30

Chiusura del seminario



In sala

Esposizione libri e pubblicazioni a cura di LIBRERIA ALFABETA – LUGO



Modalità di partecipazione: ingresso libero



“Noi stiamo combattendo il sistema che consente a un pugno di uomini sulla terra di dirigere tutta l’umanità.” (Thomas Sankara)



“Molta gente chiede dove sia l’imperialismo: guardate nei piatti in cui mangiate. I chicchi di riso importato, il mais, ecco l’imperialismo. Non c’è bisogno di guardare oltre.” (Thomas Sankara)





IL TEMA

Forse non sono ancora ben chiari i meccanismi che generano ingiustizia, disparità sociali, esodi biblici, impossibilità di accedere all’istruzione, impossibilità di curare le malattie, difficoltà ad avere acqua potabile, impossibilità di godere di una normale alimentazione...





Soprattutto fino a che punto questi meccanismi sono interni e funzionali ai processi di globalizzazione? Può essere la globalizzazione il travestimento di una vecchia befana inguardabile in una novella sposa agghindata, cioè il restauro di strutture del Vecchio Ordine Mondiale (colonialismo, imperialismo...) nel consolidato scenario del Nuovo Ordine Mondiale?





Che cosa fanno realmente i “colletti bianchi” al servizio di 320.000 colossi economici, le multinazionali sparse tra i popoli del mondo? Perché la Shell, multinazionale petrolifera, nel 1996 sottoscriveva a Marrakech la nascita del WTO e contemporaneamente, poco lontano, sospingeva il governo nigeriano ad impiccare Ken Saro Wiwa? Per questo crimine ha patteggiato di fronte ad un tribunale internazionale pagando un risarcimento di 16 milioni di dollari.





In un’altra nazione del continente africano non è stata fatta giustizia ancora oggi dell’atroce agguato a Thomas Sankara, 38 anni, presidente del Burkina-Faso (ex Alto Volta), assassinato insieme ai politici democratici al suo seguito. L’umanità, i popoli, le moltitudini chiedono rassicurazioni sulle grandi questioni (ambientali, economico-redistributive, eticoreligiose, politiche di pace) ma le risposte che giungono dagli Organismi Internazionali preposti (G8, G20, Agenda21Rio, Johannesburgfame, Kyoto, G7...) appaiono essere momenti di una strategia della normalizzazione attraverso l’enfatizzazione dell’evento e la minimizzazione del fallimento di fatto.





LA BIOGRAFIA