PeaceLink non esprime appoggio a partiti o a candidature politiche

PeaceLink non esprime alcun appoggio a partiti o a candidature politiche. Per statuto è un'associazione di volontariato. Chi fa parte di PeaceLink deve sentirsi libero di sostenere il partito o il candidato che più gli aggrada e chiunque può liberamente fare le proprie scelte a titolo individuale in quanto PeaceLink è pluralista e inclusiva. La mission di PeaceLink è quella di svolgere un'azione di advocacy e di lobbing trasparente nei confronti delle istituzioni e di tutti i gruppi politici disposti a dialogare sulle proposte dell'associazione. La mission di PeaceLink non è quella di orientare il voto ma di avere un'influenza sulle scelte delle forze politiche e delle istituzioni attraverso apposite campagne e proposte. È dunque verso la pluralità dei gruppi politici e delle istituzioni che si orienta l'azione di PeaceLink per un più efficace raggiungimento degli obiettivi. PeaceLink risponde positivamente agli inviti al dibattito e al confronto politico, nella distinzione dei ruoli. Quanto sostenuto da Cosmopolismedia circa l'appoggio ufficiale di PeaceLink ad un particolare progetto di candidatura a sindaco di Taranto è una notizia infondata. In Peacelink lottiamo tutti per gli stessi valori e siamo legati dagli stessi principî. Ma ognuno di noi mantiene indipendenza politica ed ognuno di noi ha le proprie preferenze politiche. Membri di PeaceLink possono o potranno sostenere in maniera legittima ed a titolo individuale candidati, movimenti o liste. Tuttavia questo non coinvolge l'Associazione, né rappresenta un endorsement ufficiale a nome di tutta PeaceLink ma costituisce espressione di singole scelte personali. Da ora in poi non interverremo a smentire notizie non fondate e sottolineiamo che le posizioni di PeaceLink sono pubblicate sul sito www.peacelink.it