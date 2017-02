Ci lascia Adriano Rizzoli, testimone e sentinella dell'ambiente

Adriano Rizzoli con Alessandro Marescotti durante la manifestazione del 15 dicembre 2012 a Taranto Autore: Luciano Manna Fonte: Peacelink Copyright © Luciano Manna Tutti i diritti riservati Chiudi

Pochi giorni fa è' morto Adriano Rizzoli, nella foto a Taranto durante la manifestazione del 15 dicembre 2012 a sostegno della nostra causa in nome dei cittadini di Trento. Di lui si è scritto che se Trento oggi è una città migliore è grazie a lui.( http://www.ladige.it/…/morto-adriano-rizzoli-lott-contro-li… ). Il suo attivismo a Trento ha fatto storia. Il giorno prima della manifestazione lo intervistammo e ci raccontò le sue vicende e il suo digiuno contro l'inceneritore. Un uomo esemplare ed esempio per chi oggi scende in strada e soprattutto per chi la lotta l'ha abbandonata prima del suo ultimo giorno di vita.