INSIEME a Sotto Il Monte, INSIEME a Firenze

La 50esima, storica edizione della Marcia per la Pace a Sotto Il Monte e una serata alla Casa per la Pace, per ribadire il no ad ogni forma di violenza e sostenere il progetto "Lavoro per e con..." nelle Vali Bergamasche

Siamo di quelli che vogliono che il proprio far festa sia anche occasione di riflessione, e motivo di speranza e di gioia anche per altri.

Pensiamo che sia possibile, e anche bello, sedere a tavola tra diversi, e che il peggior nemico della solidarietà sia l'indifferenza.



Capodanno

IL 31 DICEMBRE SAREMO A BERGAMO SOTTO IL MONTE, oppure A FIRENZE alla CASA PER LA PACE!

Saremo tanti e diversi, con il desiderio di incontrarci, di fare festa, di pensare con tenace speranza al nuovo anno, di immaginare per noi stessi e per il mondo un futuro nutrito di vicinanza e di solidarietà a chi soffre!

Alla Casa per la Pace ci sentiremo uniti idealmente e concretamente ai pacifisti in marcia a Bergamo Sotto Il Monte destinando, come loro, il ricavato della nostra serata ad un progetto solidale che si fa concreto anche grazie al nostro contributo: il progetto “Lavoro per e con…” che si occuperà dell’avviamento di una attività lavorativa per giovani disoccupati italiani e non, nelle Valli Bergamasche, attraverso la riqualificazione di aree boschive e di terreni di proprietà dell’Istituto diocesano di sostentamento del clero.

OGNUNO PORTI CIBO BUONO DA CONDIVIDERE (torte salate, impasto per crostini, patatine...) e un contributo in denaro di € 20 A TESTA (grandi e piccini) DA LASCIARE A PAX CHRISTI.

La CUCINA DELLA CASA allestirà ottime lasagne... e patate arrosto...

POSSIBILITÀ' DI GRIGLIARE ALL'APERTO... esperti e generosi fuochisti si facciano avanti!

GRADITA MUSICA E MUSICISTI, GIOCHI PER GRANDI E PICCINI, ESPERTI DI BALLI POPOLARI E TARANTELLE, LUCI E CANDELE, e soprattutto DESIDERIO DI FARE FESTA CON GLI AMICI e anche DI CONOSCERE PERSONE NUOVE!

RIFERIMENTI PER PARTECIPARE ALL'ORGANIZZAZIONE:

PRENOTAZIONI: ALESSANDRA 333 84 85 966

MUSICA: Wendy Vargas 339 7494863