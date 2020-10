Così hanno ucciso il Parco dell'Hangar di Augusta

«Un danno irreparabile», per l’associazione Hangar Team per anni custode volontaria del parco

Il 14 marzo del 2017 un gruppo di cittadini varcò i cancelli del Parco dell’Hangar e vi trovò scempio e macerie. Da ore, forse da giorni, operai e macchine agivano indisturbati e incuranti della ferita che stavano infliggendo a un’intera comunità. Oltre un centinaio di eucalipti erano stati abbattuti su commissione della Marina militare italiana. Lo storico Parco, con la sua ridente distesa d’alberi monumentali, non c’era più. Al loro posto, un mucchio di tronchi giacevano accatastati come legna da ardere.

Li avevano disposti così, forse per lasciare un indizio agli avventori, preannunciando l’epilogo inglorioso di un giardino alberato testimone di un secolo di storia megarese. Ad ogni modo, i cittadini accorsi quella mattina non ebbero alcun dubbio: gli arbusti erano destinati a essere inceneriti. Lo capirono leggendo il nome della ditta appaltatrice sui cartelli affissi ai margini di quel parco derubricato a cantiere. «Biomasse Sicilia spa», la proprietaria della nota centrale a biomasse della Val Dittaino, in provincia di Enna. Un mostro famelico che ha già divorato, ettaro dopo ettaro, pezzi vitali e irripetibili del patrimonio forestale siciliano svenduti dalla Regione. Dal bosco di Gabara, nel Nisseno, al Parco della Ronza di Piazza Armerina.

E’ a questa società che Marisicilia aveva affidato – in «convenzione a titolo gratuito» - quei lavori eufemisticamente definiti di «taglio e potatura di alberi». L’intervento avrebbe dovuto riguardare, oltre al parco dell’Hangar, anche le aree verdi «presso la Base Navale Terravecchie» e «le località denominate Punta Cugno e Punta Izzo». Queste almeno erano le intenzioni della Biomasse che aveva presentato a Marisicilia la propria manifestazione d’interesse assicurando un servizio «senza oneri per l’Ente». Un ottimo affare per la società ennese che sarebbe così riuscita a procurarsi legna vergine a costo zero. L’unico prezzo l’avrebbe pagato la collettività, subendo la perdita dell’ultimo polmone eco-culturale di un territorio chiuso tra i fumi delle ciminiere industriali e il filo spinato delle zone militari.

«Un danno irreparabile». Così l’associazione Hangar Team, per anni custode volontaria del parco, definì l’accaduto nella denuncia depositata alla caserma dei Carabinieri. Perché quei tronchi accatastati immortalavano qualcosa di ben più grave che un semplice attentato alla natura. Erano le colonne divelte di un bene storico-monumentale, l’«Aeroscalo per dirigibili» conosciuto per il suo immenso hangar militare convertito ad usi civili e sociali. Un tesoro culturale di cui ciascun eucalipto costituiva «monumento», parte integrante di un «unicum» indivisibile.

Abbattere un albero monumentale, secondo la legge italiana, significa commettere un crimine. Lo sa bene il sindaco di Firenze….