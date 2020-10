Così hanno ucciso il Parco dell'Hangar di Augusta

Il 14 marzo del 2017 un gruppo di cittadini varcò i cancelli del Parco dell’Hangar e vi trovò scempio e macerie. Da ore, forse da giorni, operai e macchine agivano indisturbati e incuranti della ferita che stavano infliggendo a un’intera comunità. Oltre un centinaio di eucalipti erano stati abbattuti su commissione della Marina militare italiana. Lo storico Parco, con la sua ridente distesa d’alberi monumentali, non c’era più. Al loro posto, un mucchio di tronchi giacevano accatastati come legna da ardere.

Alberi storici abbattuti da Biomasse Sicilia spa

Li avevano disposti così, forse per lasciare un indizio agli avventori, preannunciando l’epilogo inglorioso di un giardino alberato testimone di un secolo di storia megarese. Ad ogni modo, i cittadini accorsi quella mattina non ebbero alcun dubbio: gli eucalipti erano destinati a essere inceneriti. Lo capirono leggendo il nome della ditta appaltatrice sui cartelli affissi ai margini di quel parco oramai derubricato a cantiere. «Biomasse Sicilia spa », di cui è socio unico Sper spa : la proprietaria della nota centrale a biomasse di Dittaino, in provincia di Enna. Un mostro famelico che ha già divorato, ettaro dopo ettaro, pezzi vitali e irripetibili del patrimonio forestale siciliano svenduti dalla Regione. Dal bosco di Gabara, nel Nisseno, al Parco della Ronza di Piazza Armerina.

Dall’Hangar a Punta Izzo, il regalo di Marisicilia per un servizio a costo zero

E’ a questa società che Marisicilia aveva affidato – in « convenzione a titolo gratuito » - quei lavori eufemisticamente definiti di « taglio e potatura di alberi». L’intervento avrebbe dovuto riguardare, oltre al parco dell’Hangar, anche le aree verdi « presso la Base Navale Terravecchie » e « le località denominate Punta Cugno e Punta Izzo ». Queste almeno erano le intenzioni della Biomasse che aveva presentato a Marisicilia la propria manifestazione d’interesse assicurando un servizio «senza oneri per l’Ente». Un ottimo affare per la società ennese che sarebbe così riuscita a procurarsi legna vergine a costo zero. L’unico prezzo l’avrebbe pagato la collettività, subendo la perdita dell’ultimo polmone eco-culturale di un territorio chiuso tra i fumi delle ciminiere industriali e il filo spinato delle zone militari.

Abuso su terreni in consegna al Demanio

Una perdita resa ancora più insopportabile dalla circostanza che Marisicilia non era nemmeno titolare dell’area demaniale oggetto del disboscamento. Questa era infatti in gestione all’Agenzia del Demanio dal settembre del 2016, da quando cioè la Sindaca Cettina Di Pietro riconsegnò terreni e fabbricati di cui il Comune era stato concessionario dal luglio del 2004. Per soli tre anni, dal 2010 al 2012, il parco dell’Hangar fu aperto al pubblico e fruito dalla cittadinanza. La restituzione del bene monumentale al Demanio era stato l’atto finale di un progressivo abbandono istituzionale di cui l’abbattimento dei filari alberati rappresenta il culmine disastroso.

Danno al patrimonio storico e monumentale

« Un danno irreparabile». Così l’associazione Hangar Team, per anni custode volontaria del parco, definì l’accaduto nella denuncia depositata alla caserma dei Carabinieri di Augusta. Perché quei tronchi accatastati immortalavano qualcosa di ben più grave che un semplice attentato alla natura. Erano le colonne divelte di un complesso storico-monumentale, l’ «Aeroscalo per dirigibili», conosciuto per il suo immenso hangar militare convertito ad usi civili e sociali. Un tesoro culturale di cui ciascun eucalipto costituiva «monumento», parte integrante di un «unicum» rientrante in quella categoria di beni che, secondo il Codice Urbani, «non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione».

La condanna del sindaco di Firenze per un episodio analogo

Abbattere alberi monumentali, per di più in un’area sottoposta a rigidi vincoli di tutela, costituisce reato ai sensi del codice penale italiano. Lo ricorda bene l’ex sindaco di Firenze Leonardo Domenici che, per il taglio di quattro alberi all’interno del giardino della Fortezza da Basso, nel 2007 fu condannato in appello per abuso su bene culturale e danneggiamento al patrimonio storico e artistico nazionale. Una condanna – poi annullata in Cassazione per l’intervenuta prescrizione dei reati – nella quale la Corte d’Appello evidenziava l’aggravante di aver agito, senza autorizzazione e nonostante l’espresso divieto della Soprintendenza, «con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla qualità di sindaco di Firenze». Per Italia Nostra che aveva denunciato l’episodio alla magistratura, la condotta del sindaco Domenici era soltanto « l’ultimo caso di una serie di atti amministrativi ispirati alla più disinvolta noncuranza dei diritti di partecipazione dei cittadini e degli stessi cardini della legalità ».

L’inerzia di Sindaco e Demanio dietro la responsabilità di Marisicilia

Disinvolta noncuranza verso i cittadini e la legalità. Una formula che ben sintetizza la vicenda del disboscamento del Parco dell’hangar. Che alle responsabilità dirette della Marina militare somma l’inerzia o la complicità di quelle istituzioni che mancarono di adempiere ai loro doveri di vigilanza e tutela. Il Sindaco di Augusta, che nel 2016 preferì sbarazzarsi di un complesso monumentale anziché intraprendere iniziative amministrative e culturali volte a valorizzarlo. L’Agenzia del Demanio che, come scrisse l’Hangar Team, «non ha dato prova di efficienza e adeguatezza in tema di custodia e valorizzazione dei beni culturali» e ha finora omesso di agire per il risarcimento del danno erariale arrecato al bene demaniale. E ciò malgrado la stessa Agenzia abbia riconosciuto che l’intervento commissionato da Marisicilia era avvenuto «in assenza di qualsivoglia autorizzazione rilasciata da questa Direzione la quale potrebbe, invece, risultare parte lesa».

La complicità della Soprintendenza di Siracusa

E infine la Soprintendenza di Siracusa, che in questa vicenda ha giocato il ruolo peggiore. L’ente preposto alla tutela dei beni culturali avrebbe dovuto accertare l’illecito, sanzionarlo e trasmettere gli atti alla magistratura. Ma nei fatti agì per coprire e legittimare l’operato di Marisicilia. Dapprima omettendo di contestare l’abuso, e poi autorizzando un ulteriore « taglio a raso » di ciò che restava delle piante abbattute. Tale nulla osta venne rilasciato sulla base di una perizia agronomica di parte, ossia prodotta dallo stesso comando militare, che presentava il nuovo « intervento culturale » come benefico « al fine di favorire il ricaccio dei polloni ». Una consulenza tecnica nella quale si sosteneva - contro ogni evidenza logica e giuridica - che con il disboscamento del parco «nessun danno è stato cagionato all’ambiente e al paesaggio».

Una sanatoria paesaggistica contra legem

L’autorizzazione della Soprintendenza era illegittima per almeno due motivi. Il primo – il più eclatante – è che il nulla osta veniva concesso a un ente – Marisicilia – che non vantava alcuna titolarità sul bene, essendo questo in consegna all’Agenzia del Demanio. Il secondo motivo riguarda invece il merito dell’intervento : la Soprintendenza autorizzava la reiterazione di un’opera – il « taglio a raso » – già compiuta senza autorizzazione e di per sé illecita tenuto conto dei vincoli paesaggistico-culturali e degli obblighi di rimboschimento che gravavano sul parco. Il risultato era un provvedimento abnorme: la sanatoria paesaggistica di un illecito giuridicamente insanabile.

Lo specchio di una disfatta socio-culturale

Eppure, a distanza di oltre tre anni, quel provvedimento rimane in piedi e, forse non a caso, nessuno dei colpevoli del disboscamento è stato chiamato a rispondere nelle aule di tribunale. Le denunce sono cadute nel vuoto. Insieme alle sorti di un bene monumentale che è specchio della disfatta socio-culturale di cui Augusta continua a essere vittima.