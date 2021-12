Sarò vaccinata tre volte per scelta e non per obbligo

Da bambina e da adulta sono stata vaccinata contro la parotite, il morbillo, la rosolia, la poliomielite, la varicella e parecchi altri. Mi sono vaccinata non per non morire di Covid-19, per non ingombrare un letto d'ospedale se mi ammalo, per abbracciare i miei cari vivi.

L'ho fatto per me e per i miei cari

Sarò vaccinata 3 volte per scelta e non per obbligo e, no, non so cosa c'è dentro - né in questo vaccino, né in quelli ricevuti da bambina, né nel Big Mac, o negli hot dog, o in altri farmaci per trattare il cancro, l'AIDS, la poliartrite, o i vaccini per neonati o bambini. Mi fido del mio medico quando dice che è necessario.

Inoltre, non so cosa ci sia nell'ibuprofene, nel tylenol o in altre medicine, so che curano solo il mio mal di testa e i miei dolori.

Non so cosa ci sia nell'inchiostro per tatuaggi, o quali siano i singoli ingredienti del mio sapone o shampoo o persino nei deodoranti. Non conosco l'effetto a lungo termine dell'uso del telefono cellulare o se quel ristorante in cui ho appena mangiato usava DAVVERO cibi puliti e se in cucina si lavavano le mani.

In breve, ci sono molte cose che non so e non conoscerò mai.

Da bambina e da adulta sono stata vaccinata contro la parotite, il morbillo, la rosolia, la poliomielite, la varicella e parecchi altri; io e i miei genitori ci siamo fidati della scienza.

Sono vaccinata non per compiacere il governo, ma:

* per non morire di Covid-19;

* per NON ingombrare un letto d'ospedale se mi ammalo;

* per abbracciare i miei cari vivi;

* per non dover fare PCR o test antigenici per uscire, andare al ristorante, andare in vacanza e tante altre cose;

* per vivere la mia vita;

* per far tornare i miei figli/nipoti a scuola e fare sport;

* perché il Covid-19 sia un vecchio ricordo;

* per proteggerci.

Mi sono vaccinata con paura, ma l'ho fatto per me e per i miei cari e pure per quelli che grazie al mio vaccino si possono permettere di protestare contro il vaccino stesso.