"Il compagno Antonio Ricciato". Così lo chiamavamo. E me lo ricordo benissimo non solo per l'attività a favore del Nicaragua, impegnato sui grandi temi della solidarietà internazionale, ma anche per la sua attenzione ai temi della scienza e della tecnica. Nella federazione del PCI di Taranto formò una commissione "scienza e ricerca" che si affiancò alla commissione "cultura", che era formata per lo più da insegnanti.

Antonio Ricciato, consigliere regionale dal 1980, volle creare quella commissione all'inizio degli anni Ottanta perché comprendeva che il mondo stava cambiando velocamente ma rimase sempre in minoranza, come del resto io, in un partito che ancora non aveva pienamente compreso la rivoluzione tecnologica in corso, promossa da giovani come Steve Jobs e Bill Gates. Quest'ultimo dichiarava: "Nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa".

La commissione che lui ideò comprese pochissime persone, e io ero fra questi. Non ebbe un grande successo e lui si lamentava che venivamo interpellati quando c'era bisogno di un elettricista.

Ecco la lettera di Antonio Ricciato, veramente anticipatrice dei tempi, che apparve sull'Unità del 12 marzo 1981.

Dare sempre di più su un grande terreno dell'epoca attuale



Caro direttore,

scrivo per fare alcune considerazioni sui problemi della informazione scientifica sul nostro quotidiano, sempre più centrali ed importanti nel mondo d'oggi.

Accanto al problema della qualità di questa informazione, vi è, secondo me, anche il problema della quantità. Credo che

non si possa più continuare ad avere solo il lunedì un po' di miscellanea in cui, qualche volta poi con poco rigore, si affrontano alcuni temi. (Vi sono delle lodevoli eccezioni, come quando si è affrontato il problema del terremoto con grafici, articoli e un intervento di Tortorella).

Nell'epoca della microelettronica e telemalica, della biochimica ed ingegneria genetica, dell'energetica, delle scienze unitarie del territorio, tutto questo è, ripeto, sempre più urgente anche per l'informazione.

L'Unità deve e può dare sempre di più a tutto il partito in termini di conoscenze obiettive e critiche su un grande terreno di scontro nell'epoca attuale.

ANTONIO RICCIATO

(Taranto)