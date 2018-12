PeaceLink e Unimondo - Una Radio per i Diritti Umani

Radio Nuova Resistenza vuole dar voce a tutti coloro che vogliano esprimere la loro libertà, la propria dignità, denunciare l’ingiustizia e raccontare la loro lotta tramite la musica, la poesia e le parole, in qualunque nazionalità, di qualunque genere o religione essi siano. Radio Nuova Resistenza nasce nel settembre 2015 come progetto Nuovaresistenza.org.

La storia:

Grazie all’iniziativa di Samantha Comizzoli nel 2015 è iniziata la trasmissione ‘Enlighternment Voice for Free Palestine’ dai territori occupati della Palestina (Nablus in Cisgiordania) in collegamento con il Tanweer Forum centro culturale Palestinese attivo nella difesa dei diritti umani e nel contrasto ai crimini dell’Occupazione Israeliana nei territori occupati. La trasmissione è continuata dal 2015 dalla Palestina al Quebec e ancor’oggi dall’Italia attraverso 1000 difficoltà, non ultimo l’arresto dei membri e la distruzione del centro Tanweer Forum da parte delle forze di occupazione israeliana.

Nel tempo altri amici si sono uniti al Progetto: Andrea Paolieri di Radio Revolucion, con il suo programma in supporto ai movimenti in lotta in America Latina, Jussa Kunderezera del Workers International Leagues in Zimbabwe con le notizie sulle Elezioni 2018 e la situazione in Zimbabwe, Laura Tussi di PeaceLink, scrittrice e giornalista sulle tematiche del disarmo e della nonviolenza per il settore TUSSI - ICAN e Fabrizio Cracolici, scrittore e Presidente dell’ANPI Sezione Emilio Bacio Capuzzo di Nova Milanese.

Questo è il progetto libero nel 2015 come adesso:

Nuova Resistenza auspicando l’abbattimento di ogni muro o barriera prima di tutto culturale e poi fisico, riconosce che la lotta al potere e alla manipolazione sia un modo di vivere che comincia dai piccoli gesti quotidiani e si espande fino alle grandi lotte per i diritti sociali, la libertà e i diritti umani. Nuova Resistenza vuole dar voce a tutti coloro che vogliano esprimere la loro libertà, esprimere la propria dignità, denunciare l’ingiustizia e raccontare la loro lotta tramite la musica, la poesia e le parole, in qualunque nazionalità, di qualunque genere o religione essi siano.

Nuova Resistenza, come servizio libero, prende le distanze dalle dichiarazioni in contrasto con i suddetti principi, chiuderà la connessione alla radio e si dissocerà da chi casualmente o tramite l’inganno possa in modo chiaro o velato incitare alla violenza all’odio razziale o di classe, all’integralismo religioso o di genere al fascismo e al nazionalismo, si legge il disclaimer riferito alle notizie e ai contenuti trasmessi.

Come funziona il progetto web radio:

Noi abbiamo messo a disposizione, come servizio, un server radio, in modo che da qualsiasi parte del mondo, avendo una connessione internet si possa trasmettere. Che cosa occorre: Una linea possibilmente stabile per entrare in internet e un PC. A tutto il resto penserà il nostro staff gestendo in remoto il PC a istallare l’occorrente in modo che si possa trasmettere, altrimenti se si ritiene di essere in grado di istallare il tutto, manderemo le istruzioni necessarie. Per tutti gli interessati ecco i contatti: Ken Sharo, Marco Zinno, Luna Rossa.