Le Nuove Tecnologie alleate alla Pace e alla Nonviolenza

Il Libro "Il dialogo per la pace" in eBook

Il testo, presente e disponibile in tutte le librerie, rievoca l'adagio di Vittorio Arrigoni "Restiamo Umani", nel continuare a credere convintamente in un mondo senza bandiere, barriere, limiti, confini, per una presente e futura Umanità, "contro ogni razzismo"