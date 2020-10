Intervista a Gabriella Grasso attivista di Parallelo Palestina

Intervista a Gabriella Grasso di Parallelo Palestina Chiudi

Intervista di Laura Tussi a Gabriella Grasso di Parallelo Palestina

Perchè ti occupi di Palestina?

Ti darò una risposta banale. Come banale è tutta la questione palestinese.

Dove sono finite l'etica e la morale nel nostro paese?

Quanti italiani sono senza casa? Ai palestinesi demoliscono le case soprattutto ora che circola il covid.

La pandemia ha aumentato i bisogni e le vulnerabilità dei palestinesi, che sono già intrappolati nell’anormalità della prolungata occupazione militare. Le demolizioni illegali aggravano tali vulnerabilità e devono cessare immediatamente (OCHA: Demolizioni illegali in Cisgiordania durante la pandemia).

Hasan Bureijia, funzionario della “Colonization and Wall Resistance Commission”, ha affermato che il ministero israeliano per l’Edilizia costruirà centinaia di unità abitative nell’insediamento di Efrat (Israele approva costruzione di 980 unità abitative nella colonia di Efrat, nel sud di Betlemme).

Tra marzo e maggio del 2020 abbiamo avuto 36.555 morti di cancro a Gaza (A Gaza si muore di cancro più che nel resto del mondo) (Precluse le cure ai palestinesi malati di cancro)

Cosa fanno i nostri politici in Europa per la Palestina?

Già dal 1993, lo strapotere di Israele sulla Palestina diventa più cruento con la colonizzazione, che dopo gli accordi di Oslo, subisce un allarmante incremento.

(13 settembre 1993, Accordi di Oslo: la colonizzazione della Palestina subì un’accelerata).

La Sardegna ci sembra un poligono militare. E anche la Sicilia. E anche tutta la penisola piena di basi e bombe nucleari che non sono nostre, ma imposte da Stati Uniti e Nato. E l'Europa è connivente.

(Esercitazioni militari israeliane nelle aree abitate della Valle del Giordano)

Ci sono politici italiani e Europei che non vogliono la costruzione di luoghi di culto per coloro che professano la religione islamica (Municipio di Gerusalemme minaccia di demolire moschea).

Nelle nostre comunità assistiamo a storie di violenza efferata contro chiunque (IOF sparano contro contadini ad est di Khan Younis) (Eyad Hallaq, il lutto impossibile).

Le nostre istituzioni spesso criminalizzano il dissenso

(Importante astrofisico palestinese in detenzione amministrativa per ordinanza militare di Israele)

Durante il primo periodo dell'epidemia dalle nostre carceri si levò un grido d'aiuto (Le forze israeliane assaltano carcere di Ofer e aggrediscono prigionieri).

Qui non facciamo manifestazioni anticoloniali, i nostri processi storici vengono deviati prima che se ne realizzi il percorso: assassinio di Mattei, strategia della tensione, assassinio di Moro...(Cisgiordania, feriti e asfissiati durante manifestazioni anti-coloniali)

Abbiamo parlamentari che hanno fatto chiudere interi paesi, basta chiedere a Mimmo Lucano.(Le forze di occupazione chiudono cittadina vicino a Jenin)

A livello di relazioni internazionali i nostri governi hanno un folto pelo sullo stomaco e il sodalizio guerrafondaio tra Israele e le aziende italiane ha una ricca agenda; Italia e Israele hanno un'alleanza strategica per il controllo dello Spazio (Kushner: Arabia Saudita e Bahrein aprono spazio aereo a tutti i voli da e verso Israele)

Quanto ai rappresentanti politici italiani durante questi ultimi mesi ci hanno dato come non mai la certezza del loro massimo degrado (Shtayyeh: l’ANP pronta a dialogare con Israele sulla base delle risoluzioni internazionali)

Puoi continuare la tua denuncia di seguito?

A qualunque male sociale o individuale assistiamo nel nostro paese possiamo essere certi che in Palestina ne troveremo l'iperbole.

Ciò premesso mi sembra sia logicamente banale farsi coinvolgere dalle vicende palestinesi.

Criminale sarebbe stare alla finestra a guardare.

Guardare la morte vincere e conquistare il nostro pianeta e far finta di niente non è criminale?

Ci sono fasce della popolazione italiana schierate con chi uccide e colonizza, persone che non credono nel principio di uguaglianza tra gli esseri umani. (Rapporto: Facebook è la piattaforma più utilizzata per il razzismo anti-palestinese in Israele)

I mezzi di comunicazione se ne occupano?

No perché non appartengono alla popolazione. (Appello pubblico contro la censura e per la libertà di informazione sancita dalla Costituzione italiana) (Israele e la libertà di informazione: arrestata troupe TV palestinese) (l'Anp-accusata-di-essere-uno-stato-di-polizia-a-causa-dell'arresto-di-un-regista-palestinese )





L'istruzione se ne occupa?

No, il sistema scolastico è stato modificato per diventare uno strumento utile al sistema produttivo e guerrafondaio. (Come Israele insegna ai suoi figli a odiare) (Il piano per mettere "a 90" gli studenti a scuola) (La scuola italiana è classista, le polemiche distorte non la rendono migliore)

Le riforme sociali vanno in una direzione favorevole allo sviluppo umano?

No. Solo il reddito di cittadinanza ha dato un segnale positivo. Ma non esiste un piano per gli alloggi popolari o un piano per difendere il lavoro. Israele demolirà decine di case a Gerusalemme per costruire l’“American Road”. (Rapporto PCBS: Disoccupazione al 26.6% in Palestina) (In Italia la casa non è più un diritto. Il paradosso delle case popolari è un problema da risolvere) (Contro tutti i lavoratori: vecchi, giovani, donne e uomini.

E per chiudere i parallelismi vorrei ricordare le oltre 70 risoluzioni ONU che condannano l'occupante, privo di una costituzione e di principi su cui fondare la convivenza dei propri cittadini. L'esito del nostro prossimo referendum, ci dirà se ci stiamo avviando nella stessa direzione, demolendo la nostra Costituzione.

Comunque l'Italia non ha del tutto abbandonato la via della legalità internazionale.

E in questo crediamo.