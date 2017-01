SILVANO AGOSTI, regista e intellettuale con qualcosa da dire...

Seminario

“DALL’IMPOTENZA ALLA CREATIVITA’ “

Tenuto da Silvano Agosti

Un’occasione per ritrovare la coscienza dell’immenso valore che l’essere umano, qualsiasi essere umano, porta in sé. Si tratta, per ognuno, di uscire da questo seminario a fronte alta, nell’ orgoglio di essere, o almeno decidere, di tornare a essere il massimo capolavoro che la natura ha creato in milioni di anni. Capolavoro unico e irrepetibile, che appare in tutti dalla nascita fino a tre anni di età. Poi…

“le gabbie che racchiudono gli esseri umani sono invisibili, per questo le loro sbarre risultano invalicabili”

Il seminario è un percorso che tende a rendere visibili le gabbie nelle quali ogni essere umano è attualmente prigioniero. Con una serie di filmati della durata di tre o quattro minuti, si esplorano le varie possibilità per ritrovare prima il senso della libertà, poi il bisogno di libertà e infine, forse, la libertà stessa.

Di quali gabbie si tratta? Forse di quelle realtà delle quali le persone sono maggiormente fiere e nelle quali investono gran parte del loro mondo affettivo:

la famiglia - la scuola – il lavoro - l’informazione - la convivenza

Programma

Martedì 24 Gennaio

ore 17 incontro presso la libreria Libriliberi, via San Gallo 25R, per la presentazione dell' attività letteraria autogestita. Ingresso libero.

ore 21 proiezione del film " Il giardino delle delizie" a Cinecittà via Pisana 576, presso casa del popolo fratelli Taddei. Ingresso 10 Euro

Mercoledì 25 Gennaio

Presso La sede della Cooperativa sociale Le Rose, via quintole per le rose 155, Impruneta, Fi.

ore 16 presentazione dell' attività letteraria e cinematografica.

ore 17.30 seminario

ore 20 pausa cena

ore 21 proiezione del film " Il fascino dell'impossibile" preceduta da due brevi trailers di NP Il segreto e L'uomo proiettile.

a seguire dibattito.

La quota di partecipazione al seminario è di 30 euro a persona e include il dono di un film DVD e di un'opera letteraria di Silvano Agosti.

per informazioni e prenotazioni:

0552374406 ( dal lunedì a venerdì 9.30-12.30 )

3405413759

mail: info@cooperativasocialelerose.it