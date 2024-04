Festa della liberazione 25 Aprile 2024 a Madrid in Spagna

Furono molte le donne italiane che presero parte alla resistenza al nazi-fascismo. Molte le combattenti accanto ai partigiani, altrettante le donne di supporto con il ruolo di staffette o organizzate in gruppi di difesa. Si contano che due milioni di donne fecero parte della lotta partigiana e della resistenza. Partecipano: Priscilla Muscat Attrice Teatrale e Televisiva, Dale Zaccaria scrittrice e artista poliedrica e polivalente, J. Manuela Moreno Aurioles Esperto in Guerra Civile Spagnola, Raul Diaz Marin PSOE Partito Socialista Spagnolo Portavoce del Congesso Governo Spagnolo per la Memoria Democratica.

In collaborazione con PD Sandro Pertini sede di Madrid – Arci di Madrid – Psoe Partido Socialista Obrero Español

Giovedi 25 Aprile presso Mena Apulian Food Barrio La Latina Metro La Latina Linea Verde Calle Humilladero, 16 ore 20:00 Madrid Centro.

ENTRATA LIBERA FINO A ESAURIMENTO POSTI - DIRETTA FACEBOOK E ISTANGRAM