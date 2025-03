Presentazione a Roma del Coordinamento Nazionale No NATO

L'evento si terrà venerdì 7 marzo alle ore 18.00 nella Capitale presso il Centro Alas in via Matteo M.Boiardo 10a. E' aperto al pubblico.

L'entrata della base Interforze a Centoicelle, Roma. Autore: Coordiinamento Nazionale No NATO Fonte: Canale Telegram del Coordinamento Chiudi

Nell'indire l'evento, gli organizzatori hanno rilasciato il seguente comunicato:

Il Coordinamento Nazionale No NATO si pone l'obiettivo di mettere in campo un percorso di attività comuni, di scambio di esperienze, di sperimentazione pratica che coinvolga tutti gli organismi che nel nostro paese rappresentano un focolaio di resistenza contro la NATO, la propaganda di guerra e le politiche di guerra, dalla militarizzazione dei territori, scuole e università, alla repressione del dissenso fino all'economia di guerra. Coordinarsi è necessario!

Fare rete non è più sufficiente. Ogni singola realtà sente l’esigenza di alimentare una mobilitazione contro la guerra più generale e diffusa. Per farlo, è necessario innanzitutto coordinare in ogni angolo del paese le decine e decine di organismi che vogliono opporsi alla guerra e all’occupazione militare del nostro paese: siamo tanti, anche se sparpagliati, e dobbiamo organizzarci e coordinarci.



L'iniziativa vuole essere un momento di confronto, scambio di idee e proposte tra le realtà e i singoli che si oppongono alla NATO con particolare attenzione alle mobilitazioni su Roma, capitale del paese e centro nevralgico dei poteri che trascinano sempre di più il nostro paese nella Terza guerra mondiale, e dei prossimi appuntamenti tra cui l'organizzazione di iniziative in ogni territorio in occasione del 4 aprile, 76° anniversario dalla fondazione della NATO.

Ogni organismo e realtà politica e sindacale, associativa e di movimento è invitato a portare il proprio contributo.

Per informazioni: coordinamentonazionalenonato@proton.me