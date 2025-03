I distretti aerospaziali nazionali: mappe di un ecosistema regionale

La filiera nazionale dell’aerospazio e difesa è composta da quattordici distretti aerospaziali regionali coordinati dal Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio (CTNA).

Il CTNA, con sede a Roma, nasce nel 2012 per volontà del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) come interlocutore di riferimento nazionale per le industrie dell’aerospazio, per il mondo della ricerca e per gli attori istituzionali operanti nei settori dell’Aeronautica e dello Spazio.

I soci del CTNA si dividono in diverse categorie:

- I 14 principali distretti tecnologici regionali

- La Federazione Italiana dell’Aerospazio e della Difesa (AIAD) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

- 2 Grandi Imprese: Leonardo e Avio Aero sono i due soci industriali di riferimento del CTNA, garantendo un collegamento diretto con le esigenze della filiera.

- 3 Enti e Centri di Ricerca Nazionali: CNR, CIRA e INGV forniscono al CTNA competenze scientifiche e tecnologiche di altissimo livello.

CTNA oltre a promuovere incontri a livello internazionale, le edizioni Space Meeting e redigere documenti per relazionare sulle competenze tecnologiche presenti nei vari territori, supporta l’European Digital Innovation Hub Edih- Damas, la rete promossa dalla Commissione europea per favorire l’innovazione digitale delle filiere di aerospazio e automotive, due segmenti di mercato legati da una crescente sinergia, sul territorio nazionale. Guidata da Leonardo S.p.A. il quartier generale è impiantato a Genova. https://edih-damas.it/

Inoltre CTNA ha il compito di diffondere la cultura aerospaziale nelle scuole attraverso il progetto Space Dream. Nel 2025 il progetto è alla sua quinta edizione, ed è rivolto agli studenti e alle studentesse della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. https://www.ctna-spacedream.it/pages/space-dream-25

Elenco distretti:

LAZIO INNOVA

LOMBARDIA AEROSPACE CLUSTER

DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE

DISTRETTO TECNOLOGICO LIGURE SUI SISTEMI INTELLIGENTI INTEGRATI

GATE 4.0 – DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA TOSCANA

DISTRETTO AEROSPAZIALE SARDEGNA

CONSORZIO SPAZIALE E COSMONAUTICO (COSIMO)

R4I – CLUSTER TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELL’EMILIA ROMAGNA

DOMINIO ICT/AEROSPAZIO ABRUZZO

UMBRIA AEROSPACE CLUSTER

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA PUGLIA

CLUSTER LUCANO AEROSPAZIO

DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA

EXPLOORE AEROSPAZIO MARCHE

Ricostruire il tessuto produttivo di ogni regione significa scoprire l’esistenza di una filiera tecnologica e produttiva dedicata all’innovazione tecnologica militare. Una filiera sempre più invasiva, capace di integrare grandi, medie e piccole aziende, start up, università, centri di ricerca e agenzie regionali, in alcuni casi anche basi militari, supportata da risorse finanziarie sempre più ingenti che alimentano questo periodo di guerra reale o preventiva.

La mappa dei distretti inizia con quello dell’Emilia Romagna.

Le mappe non seguiranno lo stesso sviluppo e saranno in continuo aggiornamento.