Oggi mio padre avrebbe compiuto 100 anni.

Avrei voluto fare un incontro con i miei familiari e conoscenti per questa ricorrenza ma il covid-19 ha annullato ogni forma di aggregazione.

Laicamente condivido con voi, virtualmente vicini, questo ricordo.

Mio padre era credente ma non amava le messe a suffragio e oggi lo voglio ricordare così, ringraziando la vita per avermi dato una famiglia, nella quale non sono mancati i momenti bui, ma dove è stato sempre presente l'amore e il rispetto.

A MIO PADRE

Sei stato un padre speciale, mai conformista. Mi hai insegnato il valore della libertà. Avrei voluto avere il tuo coraggio, non ne ho avuto la forza. Ho fatto scelte necessarie, che tu non hai condiviso. Stupidamente orgogliosa, ho rifiutato il tuo aiuto. L'errore più grande della mia vita, non aver capito quanto mi amavi. Tienimi stretta la mano.