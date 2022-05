“Assange libero. Il giornalismo non è un crimine”. Cartelloni pubblicitari a Roma, Milano e Torino

Un crowdfunding per poter pagare cartelloni pubblicitari da installare nelle strade principali di alcune città italiane. I cartelli raffigurano Julian Assange e portano un messaggio semplice e vero: “Il giornalismo non è un crimine.” Così si esce dalla “bolla” per raggiungere il grande pubblico.

Julian Assange libero: cartelloni pubblicitari Autore: Alice Maestri Fonte: https://www.gofundme.com/f/julian-assange-libero-cartelloni-pubblicitari?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=copy_link_all&utm_source=customer Chiudi

"È solo disponendo di dati veri ed autentici che possiamo esercitare scelte consapevoli e giudicare le azioni che i governi compiono in nostro nome", dicono i proponenti di una campagna pubblicitaria per la libertà di Julian Assange, fondatore del sito WikiLeaks.

"Assange, nell’interesse pubblico, ha svelato informazioni veritiere su crimini di guerra, torture e corruzione. Informazioni che i governi volevano tenere nascoste attraverso lo scudo del segreto di Stato, usato abusivamente per coprire i reati e lasciare impuniti i colpevoli. Per le sue scelte coraggiose, Assange ha perso la libertà da oltre 11 anni, e ora sta per essere estradato negli USA, dove rischia una pena di 175 anni in isolamento in ADX Florence, prigione di massima sicurezza in cui sono detenuti i criminali più pericolosi ed efferati come il re del narcotraffico, El Chapo. Ecco come viene punito un giornalista investigativo per aver osato indagare sui crimini di Stato."

"Noi ci opponiamo a questa condanna a morte," concludono i proponenti. "Difendiamo la vita di Assange e il nostro #DirittoDiSapere! La nostra iniziativa – l’installazione di cartelloni pubblicitari in tre città d’Italia – porta il messaggio semplice ed efficace “Assange libero. Il giornalismo non è un crimine” direttamente in strada, dove tutti noi, durante una semplice passeggiata o un viaggio in auto potremo essere colpiti da questo messaggio forte e chiaro. Abbiamo bisogno del vostro aiuto perché questa campagna di sensibilizzazione vi diventi realtà: per favore, fai una donazione e aiutaci a diffondere l’iniziativa."

L'iniziativa si ritrova in Internet al link e al codice QR sottostante:

https://bit.ly/pub-ja