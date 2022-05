Internazionale Progressista. Dichiarazione di Atene

Il 13 maggio 2022, tre membri dell’Internazionale Progressista – Jeremy Corbyn, Eze Temelkuran e Yanis Varoufakis – hanno indetto una conferenza stampa per rendere pubblica la Dichiarazione di Atene in relazione all’intervento russo e alla guerra in Ucraina. Segue il testo.

Membri dell'Internazionale Progressista leggono la Dichiarazione di Atene, da sinistra: Eze Temelkuran (Turchia), Yanis Varoufakis (Grecia), Jeremy Corbyn (Regno Unito).

"Siamo dalla parte del popolo ucraino, come siamo dalla parte di ogni popolo che subisce invasioni, sradicamenti e occupazioni.

Chiediamo un cessate il fuoco immediato, il ritiro delle truppe russe e un accordo di pace globale garantito da Unione Europea, USA e Russia nel quadro delle Nazioni Unite.

Raccomandiamo il rispetto del diritto internazionale e di tutti i rifugiati, i cui diritti, in particolare quello di essere accolti in un ambiente sicuro, devono essere rispettati in ogni momento e a prescindere dall’etnia, dalla religione, ecc.

Rifiutiamo la divisione del mondo in blocchi contrapposti che investono in un militarismo sfrenato, in armi di distruzione di massa ultramoderne e in una nuova guerra fredda.

Crediamo che la pace sostenibile richieda la sostituzione di tutti i blocchi militari con un sistema di sicurezza internazionale che attenui le tensioni, espanda le libertà, affronti la povertà, riduca lo sfruttamento, promuova la giustizia ambientale e sociale e ponga fine alla dominazione di un Paese sull’altro.

Chiediamo pertanto a tutti i democratici del mondo di unire le forze in un NUOVO MOVIMENTO NON ALLINEATO. Crediamo che l’unione di nazioni non allineate, democratiche e sovrane sia l’unica via per una pace sostenibile e per un mondo capace di prevenire il disastro climatico e di lasciare in eredità alla prossima generazione una reale opportunità di creare le condizioni per una prosperità globale condivisa."

Yanis Varoufakis, Jeremy Corbyn ed Ece Temelkuran, a nome dell’Internazionale Progressista, DiEM25 e MERA25.