Associazioni e singoli stanno chiedendo alle procure di Brescia e di Pordenone trasparenza sulla presenza di ordigni nucleari presso le basi di Ghedi e Aviano. L'8 dicembre a Pordenone un convegno con tecnici, scienziati, giuristi e attivisti aperto a tutta la cittadinanza

Associazioni e singoli firmatari delle denunce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e alla Procura presso il Tribunale di Pordenone, depositate il 23 ottobre per accertare la presenza di ordigni nucleari presso le basi militari di Ghedi e di Aviano, organizzano per l’8 dicembre 2025 a Pordenone il convegno: “Aviano e le bombe, iniziative giuridiche e impegno sociale. Dal genocidio in Palestina all’olocausto nucleare”, presso la Sala congressi Hotel Minerva, Via Bertossi n° 22, dalle ore 09.30 alle 17.30 (con pausa pranzo dalle 12.30 alle 13.40).

La presenza in queste aerobasi delle nuove bombe termonucleari B61-12 sono state anche autorevolmente confermate da Hans Kristensen direttore del FAS Federationof American Scientists, nella intervista a Stefania Maurizi riportata sul FattoQuotidiano dell’8 marzo 2025 “Piano Riarmo, gli Usa hanno già inviato all’Italia le nuove atomiche”. Le denunce chiedono ai giudici di verificare eventuali responsabilità penali per importazione e detenzione di materiale esplosivo o armi nucleari in violazione della normativa nazionale e internazionale (in particolare L.185/1990 e del Trattato di Non Proliferazione TNP, ratificato dall’Italia nel 1975).

L’8 dicembre del 1987 Michail Gorbačëv e Ronald Reagan firmarono a Washington il Trattato INF (Intermediate-Range Nuclear Force Treaty) che mise al bando gli Euromissili, che rischiano di essere ricollocati oggi, in configurazioni più avanzate e pericolose, a causa delle tensioni tra USA/NATO e Russia.

In questo 37° anniversario che segna l’aumento ovunque di progetti nucleari e della spesa militare, il convegno sarà un’occasione di confronto transnazionale tra tecnici, scienziati, attivisti, giuristi, associazioni Premi Nobel per la Pace, saggisti, sui percorsi intrapresi - e da intraprendere - per prevenire future aree di sacrificio nucleare.

Contro il passato, il presente e - come detto da Robert Junk nel 1977 – “il futuro totalitario dei tecnocrati”, che propugnano la scelta della deterrenza per l’autodifesa degli Stati, minacciano e annullano la sopravvivenza dell’umanità e dell’ambiente, il convegno darà massima evidenza al primato del consenso democratico, della prospettiva umanitaria, del diritto internazionale e nazionale, dell’indipendenza dei giudici, laddove gli spazi della discrezionalità politica siano circoscritti da vincoli posti da norme precise.

Presentazione Introduzione Gestione emergenze da esplosione nucleare ad Aviano - Nicola Spanghero – Con accompagnamento musicale di Alessandro Capuzzo ICAN e il TPNW: come procedere - Susi Snyder (ICAN) Quale strategia per il disarmo nucleare? Situazione dei movimenti pacifisti francesi- Luigi Mosca (Fisico) WILPF e disarmo nucleare: approcci e scelte - Annalisa Milani (Presidente WILPFItalia) e Patrizia Sterpetti Austria: repubblica pacifista nella Terra Patria. Una visione - Werner Wintersteiner Il Campo antinucleare di Lakenheath in Inghilterra – Peter Lux La Campagna 'Italia Ripensaci' e il ruolo dei cattolici - Carlo Cefaloni La lotta alle armi nucleari a Ghedi – Beppe Corioni La lotta contro le armi nucleari ad Aviano - Stefano Barazza Le denunce contro la presenza di armi nucleari in Italia – Avv. Ugo Giannangeli La Slovenia tra Aviano, Ucraina e Palestina - Aurelio Juri (già sindaco di Koper Capodistria) La denuclearizzazione euro mediterranea; il Golfo internazionale di Trieste - Alessandro Capuzzo Rischio sismico per centrali e basi nucleari - Ezio Corradi Scienziati contro il militarismo e per la denuclearizzazione del Medio Oriente - Flavio Del Santo (Fisico) Armi nucleari contro la democrazia - Daniela Padoan Considerazioni sulla crescente debolezza della deterrenza - Carlo Rovelli (Fisico) Conclusioni Elio Pagani (Presidente di Abbasso la Guerra OdV)

Il convegno è aperto a tutta la cittadinanza

Per maggiori informazioni scrivere a abbassolaguerra@gmail.com