Creare un parco diffuso per assorbire l'inquinamento

La nostra proposta per Taranto è di istituire un parco diffuso (piantare alberi da seme), in modo da assorbire l'inquinamento e trasformarlo in composti organici non dannosi per gli esseri viventi. Molto importante è portare all'attenzione pubblica la possibilità di alberare, perché questa soluzione ottima, spesso nel dibattito pubblico, scivola sempre in secondo piano, di fatto nel dimenticatoio. Il tutto, compreso un paio di possibili attuazioni, viene spiegato nei documenti PDF allegati, però ciò non toglie che si possono fare anche bei progetti regionali, statali o europei.

Il Servizio Civile Universale con l’integrazione di questa iniziativa virtuosa diventa quello strumento di cui i giovani hanno bisogno per risolvere i problemi attuali attraverso la diffusione di una nuova cultura e formazione nel campo della nonviolenza ben descritta dal premio Nobel per la pace prof.ssa Wangari Maathai: “Sono giunta alla conclusione che quando l'ambiente viene distrutto, saccheggiato o mal gestito, noi miniamo la nostra qualità della vita e quella delle generazioni future. […] Inoltre, piantare alberi è semplice, raggiungibile e garantisce risultati rapidi e di successo entro un ragionevole lasso di tempo. Ciò sostiene interesse e impegno. […] L'attività crea anche occupazione e migliora i terreni e i bacini idrografici”.

Sostenere l’interesse e l’impegno nel quadro dell’esplorazione di nuovi orizzonti della lotta nonviolenta che produce risultati concreti e tangibili da chiunque è l’elemento fondamentale che risolve il problema della sfiducia dei giovani nella politica ecc. trasformandoli da persone recriminanti e disinteressate a persone attive all’interno del processo di risoluzione dei problemi attuali e relativa crescita del territorio, obiettivi che si prefigge di raggiungere il Sottosegretario Vincenzo Spadafora con il Servizio Civile Universale.

Alla luce di tanto emerge la necessità di implementare anche in Italia l’applicazione dei metodi rilevatisi di grande successo soprattutto nella pratica integrandoli con quanto già previsto, al fine di realizzare la motivazione della proposta di piantare alberi.