Elezioni in Honduras: cosa c'è in gioco

A meno di tre settimane dalle elezioni , due progetti dalle visioni diametralmente opposte si scontrano in Honduras: il primo ancorato a un passato recente che ha gettato milioni di honduregni nella miseria, messo in vendita il Paese e saccheggiato le casse pubbliche; l'altro che intende dare continuità alla trasformazione iniziata dal governo di Xiomara Castro e dal partito Libertà e rifondazione (Libre).



Sono elezioni complicate, che si svolgono in un clima molto teso, dove è ancora vivo il ricordo del golpe civico-militare del 2009, così come quello degli anni di repressione, persecuzione, lawfare, incarcerazioni e omicidi che hanno caratterizzato i governi neoliberisti post colpo di Stato.



Dopo la denuncia presentata da Marlon Ochoa, uno dei titolari del Consiglio nazionale elettorale (Cne), circa un piano orchestrato dall'opposizione per boicottare e destabilizzare il processo elettorale del 30 novembre, sul quale ancora indaga la Procura, lo stesso Ochoa ha messo in guardia da quanto potrebbe accadere con il Sistema di trasmissione dei risultati preliminari (Trep).



Durante la simulazione realizzata nei giorni scorsi, delle 4.362 schede trasmesse, solo 1.556 sono giunte a destinazione, pari al 35,7%. Analogamente, dei 1.340 dispositivi biometrici utilizzati, solo 317 si sono connessi (23,7%).





"La connettività satellitare è venuta meno e uno dei canali di trasmissione dei risultati dai seggi non funzionava. A 20 giorni dalle elezioni, non ci sono garanzie di trasparenza nel Trep. Questa è un'ulteriore prova dell'esistenza di una cospirazione contro lo svolgimento regolare delle elezioni, orchestrata dall'interno dello stesso organo elettorale", ha detto Ochoa.



Lo stesso giorno, migliaia di membri del Partito nazionale (Pnh) si sono mobilitati nella capitale chiedendo elezioni libere e trasparenti e accusando il partito al governo (Libre) e la sua candidata Rixi Moncada di futuri brogli.



Per cercare di districarsi all'interno di una congiuntura complessa e polarizzata, abbiamo parlato con Luis Méndez, attivista sociale, poeta e regista honduregno.





"Veniamo da elezioni, come quelle, del 2013 e del 2017, in cui la destra di questo Paese, la stessa che nel 2009 organizzò un colpo di stato e si appropriò di istituzioni e strumenti politico-amministrativi, ha commesso brogli per rimanere al potere", ricorda Méndez.



Con la schiacciante vittoria di Xiomara Castro e del partito Libertà e rifondazione nel 2021, spiega l'analista, si è registrato un significativo passo in avanti nella gestione dell'amministrazione pubblica. Si è inoltre posto fine al tradizionale sistema bipartitico all'interno delle istituzioni.



"La vittoria del partito Libre – prosegue – ha rappresentato uno shock per le élites economiche, politiche e religiose, ed è per questo che faranno di tutto per impedirgli di rimanere al governo".



Ciò a cui stiamo assistendo, aggiunge Méndez, è una brutale offensiva volta a delegittimare qualsiasi progresso compiuto in questi quattro anni.



"Siamo di fronte alla vecchia politica tradizionale, alleata dell’ingerenza statunitense, delle grandi aziende e dei settori imprenditoriali legati al copione neoliberista, al progetto di espropriazione e smembramento del settore pubblico"



Un lupo mimetizzato



Le elezioni honduregne sono anche condizionate da interessi strategici e geopolitici. Sia il movimento di resistenza che il partito Libre rappresentano un ostacolo a questi interessi.

"Le posizioni assunte pubblicamente dal governo honduregno su questioni molto delicate per Washington, come la responsabilità di Israele nel genocidio del popolo palestinese o la denuncia di aggressioni, sanzioni ed embarghi contro Cuba, Nicaragua e Venezuela, hanno creato maggiori tensioni", afferma l’attivista.



Secondo Méndez, le elezioni honduregne non possono essere scisse dal contesto regionale, dove le difficili relazioni tra Stati Uniti, Colombia e Venezuela, unite alla massiccia presenza militare statunitense nei Caraibi, stanno esacerbando gli animi.



"Un secondo periodo di Libre al governo rappresenta un'ulteriore battuta d'arresto per gli obiettivi geostrategici di dominio statunitense in America Latina. Lo vedremo in qualche modo riflesso nelle elezioni. Non dimentichiamo l'uso artificioso degli 'osservatori elettorali' in altre elezioni".



Campagna d'odio



Un altro strumento utilizzato dall'opposizione è l'impiego di campagne di odio e fango lanciate attraverso i grandi gruppi multimediali che, in Honduras, sono nella quasi totalità controllati dagli stessi che hanno avuto un ruolo decisivo nel colpo di stato contro l'ex presidente Manuel Zelaya.



"Si sta cercando di costruire una narrazione per delegittimare sia l’operato del governo, sia quello del partito Libre, dicendo che sono uguali a chi li ha preceduti. Tuttavia, Xiomara Castro e chi l'ha accompagnata in questa esperienza non ha nulla a che fare con quella che è stata la narcodittatura e la struttura criminale che ha preso il controllo dell'Honduras per 12 anni".



Secondo l'analista, anche nascondere i risultati dell'amministrazione Castro e ignorare che la partecipazione dei cittadini è tornata ad avere un significato all'interno della politica statale, fanno parte della stessa campagna di disinformazione.



"Ci sono state contraddizioni, si sarebbero potuto fare molto di più e, soprattutto in termini di accesso e difesa di terra, territori, beni comuni, così come di risposta alle esigenze delle popolazioni indigene e contadine, il bilancio è insufficiente.

Nonostante ciò - spiega Méndez - siamo ancora in una fase di transizione. Non possiamo dimenticare in che condizioni il governo ha ricevuto il Paese e le casse pubbliche, gli ostacoli che ha dovuto affrontare, né la struttura politica ed economica criminale che continua a detenere il potere. Una situazione drammatica che non può essere cambiata in soli quattro anni".



In chiusura, l'attivista sociale ha ricordato che in Honduras è in atto uno scontro tra due progetti: quello neoliberista, basato sull'espropriazione e la privatizzazione della cosa pubblica e quello della lotta emancipatoria del popolo e della difesa della cosa pubblica.



"La destra, pur presentandosi come vittima, è quella che cerca di generare il caos e impedire lo svolgimento delle elezioni. Intende imporre, nella coscienza collettiva, una narrazione mediatica che vede Libre come colpevole. Tuttavia, ho fiducia che esistano le condizioni per proseguire con il progetto di cambiamento iniziato da Xiomara Castro".