Piazzapulita raccoglie in pochi minuti centomila euro per curare i bambini di Taranto

La trasmissione è andata in onda. Scioccante. La7 entra con le telecamere nel reparto dove vengono curati i bambini malati di cancro. Una bambina dice: "Ho il sangue birichino". Le fanno una puntura e si addormenta. Qui sotto potete vedere il dott. Cecinati che cura a Taranto i bambini malati di cancro. Alla sua destra una delle guardie giurate che si tassa per pagare le cure ai bambini. Alla sua sinistra c'è un papà di un bambino malato (è un operaio ILVA) che dice: "Lavoro in una fabbrica che uccide". Se volete fare una donazione, se volete dare una lezione di umanità a questo Stato latitante, bene, trovate i numeri. Io l'ho fatto adesso. Taranto avrà un altro medico oltre al dott. Cecinati grazie alla raccolta fondi di poco fa. Centomila euro raccolti in pochi minuti di trasmissione. Vado a letto con molte domande e un grande disagio dentro di me.

Clicca sul video