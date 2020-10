Giornata internazionale della nonviolenza

I servizi nella fascia 0-3 anni

E' necessario mandare i bambini al nido per farli essere più "preparati"? In una società arrivista, capitalista e frenetica, anche i bambini devono "stare al passo" degli adulti. La tradizione pedagogica non violenta e "illichiana" possono invece aiutarci a mettere al centro i bambini.

15 agosto 2020 - Linda Maggiori