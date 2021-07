L'amicizia contro la tratta degli esseri umani

La prevenzione dei conflitti armati è stato il principale motivo che ha portato nel 1945 alla nascita dell’ONU.

Gli Stati fondatori hanno dato inizio a un cammino necessario e complesso. Nel tempo le Nazioni Unite stanno istituendo ricorrenze in onore di quelli che devono rappresentare diritti imprescindibili per tutti noi, affinché tutta la comunità internazionale interessata possa riconoscersi e organizzarsi attorno a valori comuni, e il lavoro degli Stati membri convergere nella stessa unica direzione. Giornate, settimane, anni e decenni dedicati, anniversari, celebrazioni; tutto questo serve affinché a diversi livelli ci formiamo e lavoriamo per una convivenza sostenibile, felice, di pace.





convivialità tra amici Autore: @fauxels Fonte: https://www.pexels.com Licenza: Pubblico Dominio Chiudi

Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo dei traffici di droga e la prevenzione del crimine,

banner della Campagna The Blue Heart Campaign, 2021 Fonte: UNODC, The Blue Heart Campaign Chiudi

Il 30 luglio si celebrano l'Amicizia e la Lotta alla tratta di esseri umani.La giornata internazionale dell'Amicizia istituita il 27 aprile 2011 dall'Assemblea Generale e firmata da 42 Paesi, è un'iniziativa che si inserisce nel programma per una cultura dellae della, che si sforza di prevenire i conflitti affrontandone le cause profonde. L'ONU riconosce l'amicizia come sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani in tutto il mondo, desiderabile anche tra Paesi e culture diverse.Viviamo immersi tra violenza strutturale e quotidiana. Le cause profonde di questa situazione diffusa devono essere affrontate promuovendo e difendendo la solidarietà umana che assume molte forme, la più semplice delle quali è l'amicizia. Attraverso l'amicizia, sviluppando forti legami di fiducia, possiamo realizzare un mondo migliore Il 18 dicembre 2013 è stata istituita la giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, un crimine di portata internazionale che vede le persone sfruttate a scopo di lucro. Ogni Paese del mondo ne è colpito, sia come Paese di origine, di transito o di destinazione delle vittime.L'UNODC, l'assiste gli Stati per prevenire, reprimere e punire il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il trattenimento di persone mediante la, il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere, tramite pagamenti e favori, per ottenere su di essi il controllo assoluto. Loassume forme diverse: sottrazione di documenti, servitù sessuale e prostituzione, matrimoni forzati, lavoro forzato, arruolamento militare, prelievo di organi. The Blue Heart Campaign è un'iniziativa di sensibilizzazione gestita dall'UNODC a livello internazionale per combattere la tratta di esseri umani. The Blue Heart cerca di coinvolgere i governi, la società civile, le aziende e gli individui perché prevengano e ostacolino questo crimine internazionale efferato.Così come il nastro rosso è simbolo riconosciuto per la campagna di cura e sostegno di chi ha contratto l'AIDS/HIV, il cuore azzurro è il simbolo internazionale contro la tratta di esseri umani. Quest'anno la Campagna mette al centro le voci di chi è stato salvato.I sopravvissuti raccontano l'impatto positivo che sortisce nelle loro vite l'essere coinvolti direttamente nelle attività di soccorso, riabilitazione e sensibilizzazione sul fenomeno. Una responsabilità sociale inedita che, allo stesso tempo, li aiuta a riappropriarsi della propria vita.Dobbiamo riconoscere la ricchezza di questi contributi e seguire la strada tracciata da queste testimonianze. Le persone vittime di trattai limiti delle pratiche internazionali e nazionali di aiuto, troppo spesso hanno avuto esperienze spiacevoli e traumatiche, sostegno inadeguato. In questo momento storico a noi non resta che dare loro spazio, ascoltarli e collaborare. Trasformare i loro suggerimenti in azioni concrete porterà tutto il sistema a essere più efficace e anche più giusto.