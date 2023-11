Israele, arresti illegali e proteste

Giovedì scorso a Tel Aviv sono stati arrestati - illegalmente - i principali membri dell’Alto Comitato per il Seguimento dei Cittadini Arabi di Israele, un’organizzazione extraparlamentare che rappresenta i cittadini arabi in Israele a livello nazionale. Chi protesta la guerra ha la vita difficile.

Dall’inizio della guerra a Gaza, il Parlamento israeliano ha vietato tutte le forme di resistenza pacifica. Sono state introdotte norme repressive sulle proteste, limitandole a soli 50 partecipanti. Il comitato ha organizzato un’assemblea silenziosa, rispettando la legge, chiedendo la fine della guerra a Gaza e resistendo al regime fascista di Israele. Nonostante tutti i suoi sforzi, oggi i suoi organizzatori sono stati arrestati. Molti di loro sono ex membri del Parlamento e importanti leader della lotta palestinese in Israele. Questa è una fase critica di grave oppressione, che deve essere conosciuta in tutto il mondo.

A Tel Aviv un gruppo di attivisti ha organizzato una protesta in solidarietà. La polizia ha arrestato venti persone e sequestrato cartelli, tamburi e megafoni.