La Lituania non dà il buon esempio nella difesa dei diritti umani

Un caso esemplare di silenziamento di una voce critica

Alla lista dei casi di repressione del dissenso in Russia si aggiunge anche Marina Ovsyannikova, divenuta famosa per aver mostrato in diretta TV un cartello con la scritta "nowar", esprimendo il suo dissenso contro l'intervento militare russo in Ucraina.

4 ottobre 2023 - Alessandro Marescotti