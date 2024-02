Le cariche di polizia a Pisa e Firenze contro chi manifesta contro la guerra E poi in tv cantano "Sogna ragazzo, sogna" Se questo è il trattamento riservato ai nostri ragazzi, alla meglio gioventù che, nonostante tutto, ha conservato uno spirito critico e non spende tutto il suo tempo su tik tok, beh allora non abbiamo più un futuro, perlomeno non un futuro degno. Anna Ferruzzo 24 febbraio 2024 Fonte: Facebook

Le cariche della polizia in Toscana Fonte: https://www.facebook.com/anna.ferruzzo/posts/pfbid0gUnuRmfqxTvmXErUtnnLd51Rutnr1y2SW7aNUNt18kf25fN12ViE1yoyUsLMy28zl Chiudi Nonostante questi tempi oscuri, continuamo faticosamente ad educare i nostri figli, i nostri nipoti, alla speranza, al pensiero libero, al sogno, all'orgoglio di appartenere ad una comunità democratica, e poi li vediamo in strada picchiati e manganellati solo per aver cercato di esprimere il proprio pensiero di pace. Che vergogna. Qualcuno dovrà rispondere di ciò che è successo ieri a Pisa , e per favore, smettetela di riempirvi la bocca di parole come democrazia e libertà di espressione. Se questo è il trattamento riservato ai nostri ragazzi, alla meglio gioventù che, nonostante tutto, ha conservato uno spirito critico e non spende tutto il suo tempo su tik tok, beh allora non abbiamo più un futuro, perlomeno non un futuro degno. (Questo post è stato inizialmente bloccato da Facebook

Note: Ho pubblicato un post sui fatti di Pisa e l'algoritmo me lo ha sanzionato, non sarà visibile credo per un'ora. È assurdo. Ecco dove siamo finiti, in una trappola per topi.