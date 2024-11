Padre Quirino Salomone, la sua scomparsa

Per 22 anni è stato rettore della storica Basilica di Collemaggio e fondatore del Movimento celestiniano. Ha speso la sua vita per valorizzare la Perdonanza Celestiniana e la Pace

L'Aquila in lutto per la grande perdita

Padre Quirino Salomone

Armi nucleari - Studio onnicomprensivo

La rivista che fondò, "La Perdonanza", pubblicò l'edizione italiana del Rapporto ONU: "ARMI NUCLEARI: studio onnicomprensivo", a cura della nostra organizzazione (www.ippnw-italy.org).

Quasi ad onore della sua militanza per la pace ed il disarmo nucleare si è da poco votata favorevolmente, nella Prima Commissione dell'Assemblea Generale dell'Onu, la decisione di istituire una Commissione di 21 scienziati per ulteriore conoscenza e rapida divulgazione planetaria degli effetti umanitari biologici e climatici della guerra nucleare, con il voto favorevole dell'Italia.

Il Rapporto ONU pubblicato da "La Perdonanza" ed il Rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, Agenzia per la Salute delle Nazioni Unite): "Effetti della Guerra Nucleare sulla Salute e sui Servizi Sanitari" pubblicato negli anni '80 dalla Regione Abruzzo, sempre a cura della nostra organizzazione, non bastano più a descrivere tutto ciò che di impensabile accadrebbe al pianeta ed all'intera umanità se, come paventato dallo stesso Papa Francesco, non si riuscisse a fermare la terza guerra mondiale a pezzi già in atto e si giungesse alla guerra nucleare.

Dott. Michele Di Paolantonio

Consigliere Internazionale dell'IPPNW,

International Physicians for the Prevention of Nuclear War