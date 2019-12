Incontro con i movimenti per il futuro

Nella ricorrenza dell'anniversario del barbaro assassinio di Chico Mendes Chiudi

Nella ricorrenza dell'assassinio di Chico Mendes

22 Dicembre 1988/22 Dicembre 2019 - 31° anniversario del barbaro assassinio di Chico Mendes dirigente del movimento dei lavoratori siringheros, in difesa della foresta amazzonica brasiliana, da parte delle bande degli agrari brasiliani.

Programma:

dalle 11 alle 12 Presidio in piazza Fontana - Milano al ceppo e al tiglio piantumato in memoria di Chico Mendes

ore 18 presso la Casa delle Associazioni di via Marsala 8, relazione di Alfonso Navarra reduce dalle manifestazioni antinato a Londra

ore 20 Milano: un ponte per Riace

Riace incontra i movimenti per il futuro

Incontro con gli attivisti di XR - Extinction Rebellion Pace e Sardine

Presentazione del libro

"Riace, Musica per l'Umanità", Mimesis Edizioni

con intervista inedita e esclusiva a Mimmo Lucano

Interventi degli autori Laura Tussi, Fabrizio Cracolici, Alfonso Navarra

con il messaggio antinucleare della Campagna Internazionale

ICAN - Premio Nobel per la Pace 2017

per il disarmo nucleare universale.

Musica e note di impegno civile di Renato Franchi - Orchestrina del Suonatore Jones

Domenica 22 Dicembre 2019 ore 18.00

presso CASA DELLE ASSOCIAZIONI, Via Marsala, 8 - Milano

LA CITTADINANZA è INVITATA

Un libro che prende in esame il modello Riace sviluppandolo e declinandolo in varie esperienze musicali di note personalità della musica d'autore e della musica di impegno civile e sociale. Il Libro Mimesis Edizioni dal titolo Riace, Musica per l'Umanità presenta gli importantissimi contributi di Mimmo Lucano, padre Alex Zanotelli, Moni Ovadia, Vittorio Agnoletto, Daniele Biacchessi, Marino Severini - Gang, Renato Franchi e Gianfranco D’Adda, della cantautrice per la pace Agnese Ginocchio, Adelmo Cervi, gli ecopacifisti Alessandro Marescotti e Alfonso Navarra, Gianmarco Pisa e con le illustrazioni di Giulio Peranzoni e cover di Mauro Biani. Non potete mancare.

Organizzano: Associazione Chico Mendes onlus, Ribelli per il clima piazza Baimonti, le Sardine di piazza Baiamonti, Extinction Rebellion Pace.

L'iniziativa è a sostegno del presidio contro l'abbattimento del giardino di via Bassini