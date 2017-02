Film di controinformazione "Il Sogno di Fausto e Iaio"

Un risultato clamoroso per una produzione no profit e indipendente

FILM - IL SOGNO DI FAUSTO E IAIO

Il film "Il sogno di Fausto e Iaio" è ora in produzione dopo la straordinaria campagna di crowdfunding sulla piattaforma Becrowdy (12.700 euro raccolti, 212% dell’obiettivo, oltre 350 coproduttori) .

Sarà distribuito entro il 30 novembre in digital download ai coproduttori che ne hanno fatto richiesta. Poi toccherà alla distribuzione del dvd e delle ricompense (maglietta e libro "Fausto e Iaio, la speranza muore a 18 anni"). Infine Baldini&Castoldi ristamperà per la terza volta il libro con il dvd, si realizzeranno un ottimo numero di proiezioni pubbliche e il film uscirà in alcune sale d'essai.

Per comprendere la portata nazionale e internazionale del finanziamento dei coproduttori, vi indichiamo i loro luoghi di residenza.

Milano, Torino, Bergamo, Roma e gran parte delle loro provincie.

E ancora Cuneo, Varese, Como, Pavia, Genova, Vicenza, Trento, Udine, Pordenone, Piacenza, Modena, Reggio Emilia, Parma, Bologna, Ferrara, Pesaro, Fermo, Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Pisa, Massa, Napoli, Barletta, Lecce, Taranto, Alghero. All'estero Lussemburgo, Svizzera, Germania, Svezia.

LINE UP



Regia e produzione: Daniele Biacchessi

Regia, illustrazioni con tecnica Ldp, animazione: Giulio Peranzoni

Soggetto e sceneggiatura Daniele Biacchessi

Editing e post produzione: Matteo Lasi

Trailer: Giancarlo Fruzzetti

Riprese: Diego Bucconi

Fotografia e archivio immagini: Uliano Lucas, Roberto Agostini, Eros D. Mauroner e Giovanni Tagliavini, Antonio Roveri, Robi Schirer (Agenzia Tam Tam), Agenzia De Bellis/Fotogramma (Foto di Domenico Carulli), Dino Fracchia, Lucio Cavicchioni, Marco Bini (super 8).

Campagna crowdfunding, social, promozione: Diego Bucconi

Piattaforma Becrowdy.com: Matteo Bertolini

Progetto grafico dvd: Luca Guerri

Voce narrante: Daniele Biacchessi

Voci narranti e recitanti: Gabriele Vacis, Renato Sarti, Giulio Cavalli, Tiziana Di Masi, Stefano Paiusco, Francesco Gerardi, Paola Roccoli, Maurizio Biosa, Gino Marchitelli, Laura Tussi, Fulvio Bella, & many more.

Musiche di ambiente: Rolling Stones, CSN&Y, Jerry Garcia & Greateful Dead, Area, Stormy Six & more.

Musiche originali: Gaetano Liguori, Gang, Daniele Biacchessi&Gang, Massimo Priviero, Andrea Sigona, Beppe Giampà.

Sonori originali d'archivio: per gentile concessione di Radio Popolare.

Collaborazione alla produzione: Biagio Longo.

LA TRAMA

Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci detto Iaio avevano poco più di 18 anni.

Il 18 marzo 1978, due giorni il rapimento di Aldo Moro, vennero uccisi da tre sicari con otto colpi di pistola, a Milano, in via Mancinelli.

Il film racconta, attraverso varie tecniche narrative (teatro, cinema, illustrazioni in Ldp, immagini e suoni di archivio), la enorme emozione per quella morte giovane, prematura, innaturale.

Dalle prime manifestazioni ai funerali, fino ad una fitta corrispondenza composta da bigliettini lasciata a futura memoria da migliaia di persone in via Mancinelli.

Il film ricostruisce anche le indagini ufficiali e quelle parallele del giornalista dell'Unità Mauro Brutto, morto nel 1978 in uno strano incidente.

E' un lavoro collettivo, frutto di un grande impegno artistico e civile che si basa su uno dei libri più importanti della controinformazione nel nostro paese ("Fausto e Iaio, la speranza muore a 18 anni" di Daniele Biacchessi, pubblicato da Baldini Castoldi), più volte ristampato dal 1996, fino alla più recente edizione del 2015.

E' un film che guarda alle nuove generazioni e che parla e comunica con nuovi linguaggi.

BIOGRAFIE

Daniele Biacchessi, giornalista e scrittore, è caporedattore di Radio24. Ha vinto il Premio Cronista 2004 e 2005 per il programma Giallo e nero, il Premio Raffaele Ciriello 2009 per il libro Passione reporter (Chiarelettere 2009) e il Premio Unesco 2011 per lo spettacolo Aquae Mundi con Gaetano Liguori. Tra le sue numerose pubblicazioni: La fabbrica dei profumi (Baldini & Castoldi 1995); Fausto e Iaio (Baldini & Castoldi 1996); Il caso Sofri (Editori Riuniti 1998); L’ultima bicicletta. Il delitto Biagi (Mursia 2003); Il Paese della vergogna (Chiarelettere 2007); Passione reporter (Chiarelettere 2009), Orazione civile per la Resistenza (Promo Music 2012); Enzo Tortora. Dalla luce del successo al buio del labirinto (Aliberti 2013); Giovanni e Nori, una storia di amore e Resistenza (Laterza, 2014); I carnefici (Sperling&Kupfer, 2015), “Fausto e Iaio” nuova edizione aggiornata (Baldini&Castoldi, 2015), "Storie di rock italiano, dal boom economico alla crisi finanziaria" (Jacabook, 2016. È anche autore, regista e interprete di teatro narrativo civile e presidente dell’associazione Arci Ponti di memoria.

Giulio Peranzoni, nato a Milano, ha iniziato a lavorare come illustratore nei primi anni ’70. Dopo i primi esordi come vignettista della sinistra extraparlamentare, ha collaborato per i più importanti quotidiani a tiratura nazionale (la Repubblica, Corriere della Sera, l’Unità) oltre che per diverse agenzie pubblicitarie. A partire dagli anni ’90, la sua attività si è rivolta principalmente nel campo editoriale, collaborando con numerose case editrici nel settore dei libri educativi e per ragazzi. Ha insegnato presso l’Istituto di Design (IED) di Milano, alla Scuola del Fumetto e alla Scuola del Castello Sforzesco sempre di Milano. Recentemente ha insegnato al Liceo Artistico di Pisa e all’Istituto d’arte di Massa. Dal 1992 al 1998 è stato presidente dell’Associazione Illustratori. Nel 2010 ha pubblicato l’e-book “E-DRAWING” in cui descrive le nuove tipologie di illustrazioni digitali nell’ambito dell’editoria elettronica e lo sviluppo del nuovo mercato delle immagini. Dal 2012 la sua attenzione è rivolta a sperimentare “l’illustrazione dal vivo” LDP (live digital painting) nella realtà teatrale partecipando a numerosi spettacoli soprattutto di impegno civile . Vive e lavora a Massa Carrara.

