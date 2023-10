Paola Cortellesi è al suo primo film da regista: “C’è ancora domani”.

E' stato scelto come film d’apertura per la Festa del Cinema di Roma 2023.

Il film è ambientato nella Roma del dopoguerra ed è girato interamente in bianco e nero. La trama racconta la storia di Delia che cerca di smussare le angherie e i soprusi del marito in un’epoca in cui la condizione femminile era molto difficile.

La storia coinvolge emotivamente lo spettatore attraverso la capacità della Cortellesi di esplorare una vasta gamma di emozioni e temi complessi, facendo sì che il pubblico si identifichi profondamente con la protagonista.

Il messaggio del film che ruota attorno al tema dei diritti delle donne.

La trama di "C'è ancora domani" ruota infatti attorno al personaggio di Delia, interpretata dalla stessa Cortellesi, che è sposata con Ivano, interpretato da Valerio Mastandrea. La coppia ha tre figli, e la vita di Delia è principalmente incentrata su due ruoli che la definiscono: quello di madre e quello di moglie.

In questo contesto storico particolare, il secondo dopoguerra, la città di Roma sta cercando di riprendersi e di voltare pagina. La trama del film esplora la vita di Delia in questo contesto postbellico e come cerca di bilanciare i suoi ruoli di madre e moglie mentre la città e il paese stanno cercando di affrontare e superare le devastazioni e i traumi della guerra. La storia si concentra su come Delia affronta le difficoltà quotidiane, su come si relaziona con la sua famiglia e su come cerca di ricostruire la sua vita in un periodo così delicato della storia italiana.

Paola Cortellesi spiega così il suo film: «Non volevo parlare delle donne di cui ci si ricorda, le grandi politiche e attiviste che hanno fatto tanto per il nostro Paese. La mia è una di quelle storie che si consumavano nei cortili, di una di quelle persone che hanno costruito il nostro tessuto sociale, ma che sono sempre state considerate delle nullità, anche da loro stesse».

Il film sarà nelle sale dal 26 ottobre.