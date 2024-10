"Il treno dei bambini": un viaggio nel cuore dell'Italia solidale del secondo dopoguerra

Il film di Cristina Comencini, "Il treno dei bambini", ci porta in un'Italia del dopoguerra segnata dalle profonde disuguaglianze tra Nord e Sud. Attraverso la storia di Amerigo, un bambino napoletano costretto a lasciare la sua famiglia per trovare rifugio e cibo al Nord, il film ci racconta un capitolo poco noto della nostra storia: l'operazione messa in atto dal Partito Comunista per portare migliaia di bambini meridionali, vittime della povertà e della malnutrizione, nelle regioni del Nord.

Il treno dei bambini, una scena dal film Fonte: Immagine dal film Chiudi

La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Viola Ardone, riesce a catturare lo spirito di quell'epoca, fatta di speranza e di una solidarietà spontanea e commovente. La decisione di una madre di affidare il proprio figlio a estranei, pur di garantirgli un futuro migliore, è un gesto di amore profondo e di fiducia nell'umanità.

Un ponte tra Nord e Sud

Il viaggio in treno di Amerigo diventa una metafora del percorso di un'intera nazione alla ricerca di una solidarietà nuova. Il contrasto tra il Sud, segnato dalla miseria e dalla disoccupazione, e il Nord, più industrializzato e prospero, viene rappresentato in modo chiaro e toccante. Tuttavia, il film non si limita a denunciare le disuguaglianze, ma celebra anche la capacità di un popolo di superare le divisioni e di costruire un futuro comune.

Un'eredità da riscoprire

"Il treno dei bambini" è un film che ci invita a riflettere sul nostro passato e a riscoprire i valori che hanno animato la nostra società in un momento così difficile. La solidarietà, l'accoglienza e la speranza sono sentimenti che risuonano ancora oggi, in un'epoca caratterizzata da nuove sfide e da crescenti disuguaglianze.

Il messaggio della regista

Il film di Cristina Comencini è un omaggio a tutti quei bambini che, nel dopoguerra, hanno viaggiato sui treni della speranza. Il film sottolinea l'impegno del PCI nell'organizzare e gestire questa grande operazione di solidarietà. È un invito a non dimenticare le nostre origini e a costruire un futuro più giusto per tutti.